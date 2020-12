Kylie Jenner enciende Instagram con entallado vestido de la década de los 90

El último look de Kylie Jenner nos está dando una especial nostalgia de los 90. Y es que recientemente, la estrella de Keeping Up With the Kardashians acudió a su cuenta de Instagram para compartir dos sensuales fotografías que dejaron a sus fans con la boca abierta.

En las instantáneas se observa a Kylier Jenner posando en la última moda de finales de los 90 y principios de los 2000, luciendo un vestido de tubo sin tirantes y ceñido. El sexy número gris llegaba casi hasta el suelo y presentaba una atrevida división hasta los muslos.

Todavía luciendo su cabello rojo recién estrenado, Kylie Jenner combinó el estilo retro con tacones gruesos de plataforma y accesorios cuidadosamente seleccionados, incluidos aretes de aro colgantes, un brazalete llamativo y, sobre todo, gafas de sol Dior vintage de gran tamaño.

Kylie Jenner retomó la moda de los 90's

Una mirada a las atrevidas fotos podría hacer que sea fácil asumir que la magnate de los cosméticos de 23 años se dirigía a una ocasión especial, pero definitivamente ese no fue el caso.

Hace solo dos semanas, Kylie Jenner presumió su nuevo cabello rojo. "¿Ariel quién?" escribió en Instagram el 7 de diciembre. Más tarde, Kylie incluso les pidió a sus amigos y seguidores que la ayudaran a nombrar el nuevo 'hacer', cabe señalar que no es la primera vez que Kylie se tiñe el cabello. A lo largo de los años, ha lucido tonos que van desde el rubio al rosa y todo lo demás.

Kylie Jenner es criticada por maltrato animal

Como te informamos en La Verdad Noticias, Kylie Jenner tuvo una noche difícil el sábado en Beverly Hills... ¡incluso después de pasar por la puerta trasera para intentar salir de un apuro!

La estrella de Keeping Up With The Kardashians fue encontrada por activistas anti-pieles mientras salía por la puerta trasera de Moncler el sábado por la noche en la parte más elegante de la ciudad.

Definitivamente no es la primera vez que critican a Kylie Jenner por usar pieles y por apoyar a las empresas que fabrican ropa de piel.

