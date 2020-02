Kylie Jenner enamora a fans de Instagram con adorables fotos de Stormi

Kylie Jenner es toda una celebridad en Instagram, pues además de ser una de las estrellas de la televisión por el programa "Keeping Up with the Kardashians", su hija Stormi ha cautivado a sus fieles admiradores, pues la empresaria disfruta compartir adorables fotos de su pequeña en su cuenta oficial de Instagram.

La hermana de Kim Kardashian ha seguido los pasos de su familia tras lanzar su línea de maquillaje, pero hace unas semanas la empresaria Kylie Jenner anunció la llegada de sus nuevos cosméticos inspirados en su hija Stormi.

Stormi ha acaparado la atención de los millones de fans de Kylie Jenner, pues desde pequeña ha dejado cautivados a los usuarios, aunque unas recientes fotos que compartió la famosa empresaria en Instagram, han desbordado ternura por el look que lució.

La hija de Kylie Jenner desde pequeña le ha fascinado que le tomen fotos, por lo que su mamá no dudó en compartir con sus fans de Instagram la pequeña sesión que tuvo Stormi; la pequeña se robó las miradas de los internautas.

Stormi enamora a fans de Kylie Jenner

En las fotos que mostró Kylie Jenner en Instagram, su hija Stormi aparece con un adorable mini bolso de brillantes, pero lo que más estremeció a los usuarios fueron los gestos de la pequeña.

"Amor de mi vida"... Escribió la famosa empresaria Kylie Jenner.

La publicación de Kylie Jenner en Instagram, logró en tan poco tiempo más de un millón de likes y miles de comentarios, donde los fans de la empresaria han mencionado que Stormi es muy linda y bella con su adorable look.

Foto: E! News

