Kylie Jenner en espera de otro bebé

Kylie Jenner ha conmocionado a sus seguidores al haber expuesto su deseo por tener otro bebé, ya que recientemente la joven estrella mantuvo una intima conversación con sus seguidores de "Snapchat" en la que desvela el gran deseo que tiene por revivir la experiencia de ser madre.

La bellísima Kylie Jenner ha dejado claro que desea ser mamá tan pronto como esté "preparada" para ello y se lo permitan sus diversas responsabilidades.

"Desde luego que quiero tener otro bebé, pero la cuestión clave es cuándo. Sinceramente, ahora mismo no estoy preparada para ir a por el segundo, pero cuando lo esté, no tendré problema en compartirlo con ustedes", respondió en la interesante charla que mantuvo con sus seguidores.

La joven Kylie también comentó, que en realidad lo que más le gustaría sería que su próximo bebé sea otra niña para que la pequeña Stormi pueda ser el mejor ejemplo para ella.

"Lo único que sé es que quiero tener otra niña, eso espero. Quiero que su nombre sea muy femenino, pero por ahora no he encontrado nada que de verdad me encante", agrego la modelo.