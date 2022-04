Kylie Jenner dice por qué no está lista para revelar el nuevo nombre de su hijo.

Kylie Jenner todavía “no está lista” para revelar el nombre de su bebé. "Simplemente no lo hemos cambiado completamente legalmente ni nada, así que no quiero anunciar un nuevo nombre y cambiarlo de nuevo", explicó la estrella de "Kardashians", de 24 años, en una nueva entrevista con "Extra".

La Verdad Noticias informa que, Jenner, quien dio la bienvenida a su hijo con Travis Scott el 2 de febrero, agregó: "Entonces, sí, todavía no estamos listos para compartir un nuevo nombre". La magnate de Kylie Cosmetics reveló el mes pasado que su bebé ya no se llamaba Wolf.

“Para su información, EL NOMBRE DE NUESTROS HIJOS YA NO ES LOBO. REALMENTE NO SENTIMOS QUE ERA ÉL”, escribió Kylie Jenner en su historia de Instagram en ese momento. “SOLO QUERÍA COMPARTIRLO PORQUE SIGO VIENDO LOBOS POR TODAS PARTES”.

Kylie Jenner comparte su experiencia posparto

Kylie Jenner comparte su experiencia posparto

Durante su entrevista "Extra", que también incluyó a la madre Kris Jenner y las hermanas Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Kendall Jenner, Kylie compartió que estaba en el "cielo de los bebés" a pesar de una difícil experiencia posparto.

“Simplemente no se sentía bien regresar como si nada hubiera pasado”, dijo, reflexionando sobre su admisión en marzo de que estaba luchando “mental, física [y] espiritualmente” después de dar a luz.

Estoy mejorando cada día: Kylie Jenner tras su parto

Estoy mejorando cada día: Kylie Jenner tras su parto

“No quiero que mis fans o cualquier otra mujer que esté pasando por el posparto me mire y piense, 'Oh, es tan fácil para ella. ¿Cómo no es fácil para mí?'”, continuó la madre de dos hijos. “Solo quería decir algo antes de volver a la vida como si todo estuviera bien. Pero siento que estoy mejorando cada día. Me siento bien."

Kylie Jenner y Travis Scott, que han estado saliendo intermitentemente desde Coachella 2017, también son padres de Stormi, una hija de 4 años. “The Kardashians” comienza a transmitirse el jueves 14 de abril en Hulu.

