Kylie Jenner deslumbra con sensual look en evento dedicado a Travis Scott

Kylie Jenner mostró sus curvas con un revelador vestido verde en el evento en la ciudad de Nueva York. El ajustado atuendo de dos tonos con una cremallera frontal completa mostró su figura esbelta y combino con un par de guantes verdes transparentes que se levantaron sobre sus codos.

Por supuesto, sus uñas largas también hacían juego y llevaba sus deliciosos mechones negros en tirabuzones apretados que tenían un ambiente de los años 20. Travis Scott también optó por un atuendo elegante, ya que lucía elegante con un traje negro a rayas.

El galardonado de los 72o Parsons Benefit terminó el look con un par de zapatos brillantes y un grueso collar de cadena plateada. La hija del dúo, Stormi, también se vistió para la ocasión con un vestido gris oscuro, zapatillas Nike y su cabello recogido en dos moños.

Travis Scott declara su amor a Kylie Jenner

Familia Jenner - Travis deslumbra en los 72o Parsons Benefit

La última muestra de solidaridad seguramente agregará más combustible al rumor de que la pareja intermitente está muy "encendida" en este momento. Al subir al escenario en el evento, Travis Scott dijo efusivamente: "Stormi, te amo a ti ya mi esposa, te amo".

La gala fue la primera vez que la pareja asistió a un gran evento desde el estreno del documental Travis Scott: Look Mom I Can Fly de Netflix en agosto de 2019. Stormi tenía solo 18 meses en ese momento.

Como te reportamos en La Verdad Noticias, las fuentes cercanas a Kylie Jenner afirmaron el mes pasado que la pareja está "muy feliz" pero no está dispuesta a poner una etiqueta a su relación, y se enfocan en disfrutar del momento.

La pareja terminó su relación en octubre de 2019, pero siguió comprometida con la crianza conjunta amistosa de Stormi, de tres años. Pero las últimas escenas apuntan mucho a que la pareja se ha reconciliado una vez más.

Si bien la estrella de Keeping Up With The Kardashians no se ha comprometido con ningún estado actual, sí criticó las afirmaciones de que la pareja estaba en una relación abierta. En mayo, tuiteó: "Es descuidado e irrespetuoso lanzar esta narrativa sin saber cuál es la verdad".

Page Six informó que Kylie Jenner y Stormi volaron a Nueva York el martes únicamente para el evento y se irán poco después de que finalice. Una fuente le dijo a la publicación: "Realmente es por eso que está [en Nueva York]. Pero le encanta la ciudad de Nueva York".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.