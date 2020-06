Kylie Jenner derrite los corazones de sus fans con tierna foto junto a Stormi/Foto: Pinterest

Kylie Jenner actualmente pasa su tiempo en cuarentena con su adorable hija Stormi y el dúo madre-hija parece estar divirtiéndose juntas. La celebridad a menudo trata a los fanáticos con algunas publicaciones en las redes sociales sobre cómo pasan su tiempo.

Tomando Instagram, Kylie compartió una foto de ella posando para la cámara junto con su hija. En la imagen, se puede ver al dúo sentado en el borde del elegante auto rojo con una pose franca e impresionante.

Se puede ver a Kylie luciendo una chaqueta de cuero negro junto con pantalones negros. Completó el atuendo al optar por un peinado con moño medio, maquillaje húmedo y zapatillas blancas.

Stormi, por otro lado, se ve adorable con una camiseta negra y pantalones cortos negros. También se la puede ver con zapatillas negras. Junto con esta foto, Kylie también escribió una línea sincera para su pequeña. Ella escribió: "Sabía que ganaba cuando te tenía". Mira la publicación a continuación.

Los fanáticos no podían dejar de hablar sobre lo linda que es esta imagen. Inundaron las secciones de comentarios con muchas frases y notas positivas y dulces. Los fanáticos escribieron: "Una foto tan adorable", "no puedo superar esta foto", "me encanta", y mucho más.

La hija de Kylie es producto del romance que tuvo la influencer y empresaria con el rapero Travis Scott, con quien se presume ha vivido durante toda la cuarentena pero no han confirmado que regresaron/Foto: AR13

Las adorables fotos de Stormi Webster

Kylie Jenner a menudo comparte algunas fotos encantadoras de su hija. También aprecia mucho a su pequeña, ya que la llama "un regalo especial".

Stormi se ha convertido en una de las estrellas favoritas en Internet, y el crédito es para su madre, ya que comparte muchas fotos tiernas de su niña. La estrella de Keeping Up With The Kardashian recientemente compartió otra publicación de agradecimiento por su Stormi.

Ella compartió una foto del detrás de cámaras de su sesión de fotos juntas. También escribió: "Amo tanto a este bebé que quiero estalla ... a veces solo la miro y lloro sabiendo que nunca más volverá a ser tan pequeña. Quien supiera algo tan pequeño podría ocupar la mayor parte de tu corazón".