Kylie Jenner demuestra con fotos que Stormi heredó sus ojos

A la bella celebridad, Kylie Jenner le encanta compartir con sus fans un poquito más de su vida, a pesar que ya se ha compartido bastante a través de los reality shows como ‘Keeping up with the Kardashians’ o la actual, ‘The Kardashians’, ahora quiso que viéramos una foto de cuando ella era pequeña.

Se trata de una instantánea que compartió a través de sus historias en donde pudimos observar cómo se veía de niña, asegurándonos que sus hijos heredaron sus ojos y que es esta instantánea lo demuestra, de hecho, si nos fijamos bien en verdad podemos ver los ojos de Stormi.

No cabe duda que la empresaria siempre ha sido muy bonita y por supuesto que para ella fue todo un gusto poder demostrar esta etapa de su vida que fue muy especial. Por supuesto que sus seguidores de redes sociales estuvieron más que emocionados de poder ver esta imagen.

Kylie Jenner y Stormi son idénticas

Fue así como logró obtener muy buenas interacciones, los fans estuvieron emocionados de poder observarla y por supuesto que reaccionaron mandándole algún mensaje o con un corazón.

Kylie es la hermana del clan Kardashian que más tiene seguidores en Instagram y todo lo que comparte suele viralizarse. En la foto también pudimos notar que llevaba puesto un bonito atuendo de color negro, un color que siempre ha ido muy bien con ella.

¿Quién es el papá de Stormi Webster?

Stormi Webster es una de las niñas más famosas (y ricas) del mundo, pero la mayoría sólo la conoce por ser la hija de Kylie Jenner, mientras que su padre, el rapero Travis Scott, no se queda muy atrás en cuanto a popularidad y riqueza. De hecho, es un compositor, productor y más recientemente empresario, que ha crecido mucho en los últimos años.

