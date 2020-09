Kylie Jenner deja ver sus bubis y piernas en un sexy bikini rojo ¡Diosa!

Kylie Jenner compartió en Instagram un vistazo a su cuerpo firme y candente de verano utilizando un bikini rojo junto a la piscina, que deleitó a sus 195 millones de seguidores en la red social.

Mientras tomaba el sol, la estrella de telerrealidad de 23 años se dejó ver en un traje rojo de dos piezas que dejaba ver muy claramente sus pechos y gran parte de su piel bronceada por el sol.

Mientras mantenía la cámara justo por encima de su torso, se podía ver a la magnate de los cosméticos pasando una mano por sus largos mechones morenos con una mirada ardiente.

Su aspecto de maquillaje ingeniosamente aplicado incluyó una fuerte pasada de rubor, rímel, lápiz labial mate y pómulos contorneados.

Mientras mostraba su característico puchero, Jenner parecía mantener sus accesorios al mínimo, aparte de una cadena alrededor de su cuello y una goma rosa en su muñeca.

Además de su sensual video, la madre de Stormi subió más imágenes de sus piernas increíblemente tonificadas y su amplio patio trasero. Mientras se recostaba en un sillón bajo una palmera escénica.

Kylie dio a los fanáticos un vistazo a uno de sus exuberantes sofás al aire libre y una cancha de baloncesto

Kylie se relaja tras el final de KUWTK

La serie de imágenes surgen luego de la impactante noticias de que la serie de televisión Keeping Up With The Kardashians llegará a su fin en 2021 después de emitir su vigésima temporada, a través de una publicación en la cuenta de Instagram de Kim Kardashian.

Después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino '.

Te puedde interesar:Kylie Jenner se transforma en una sexy conejita (FOTOS)

La hermana mayor de Kylie Jenner, Kourtney Kardashian, ya había renunciado a la serie antes de la más reciente temporada, aunque su ex pareja Scott Disick y su hermana Khloé Kardashian están interesados en continuar con el reality.