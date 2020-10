Kylie Jenner deja ver su lado salvaje con tanga hundida y extensiones

Kylie Jenner llevó el glamour a su última sesión de fotos que subió en Instagram. Y es que la magnate de Kylie Cosmetics y Kylie Skin, de 23 años, canalizó su lado salvaje en un revelador número con estampado de leopardo para una sesión secreta que compartió.

Jenner puso sus curvas a la vista en un traje de tanga de inspiración felina con un tren dramático, recortes en los lados y un escote pronunciado que llega hasta su traje naval.

En su video de Instagram Story donde mostró el seductor conjunto, Kylie Jenner se dio la vuelta para mostrar la parte trasera de la tanga y revelar completamente su trasero a la cámara.

Kylie Jenner posa con una salvaje tanga de leopardo en su historia de Instagram.

Para unir todo el look, la estrella de Keeping Up with the Kardashians aumentó el drama al ponerse extensiones rubias súper largas que caen hasta las rodillas.

"Pulgadas bebé", escribió Jenner en su historia de Instagram.

La estrella mostró su manicura marrón chocolate fresca y larga en forma de ataúd que logró igualar la estética de la sesión de fotos. "Tuve que conseguir esto para una sesión. Me encantaría. Podría quedarme", dijo Jenner mientras levantaba las uñas junto a un bolso de cuero de cocodrilo Hermés Birkin.

La hermana mayor de la estrella, Khloé Kardashian, parecía ser una fanática de las uñas dramáticas. "Dios mío, no juegues con mi corazón", comentó.

Nueva colección de bolsos de Kylie Jenner

Ahora la menor de las Jenner ha comenzado a construir la colección de bolsos de diseñador de su hija Stormi Webster, de 2 años y medio, y mostró la adorable mochila rosa claro de Hermés que Stormi usó para su primer día de escuela en casa.

"¡Primer día de clases! ¡Primer día de clases!" Stormi exclama cuando se puede escuchar a Jenner riendo de fondo junto al padre de Stormi, Travis Scott.

La mochila de Stormi cabe perfectamente en su armario junto con su mini bolso blanco Louis Vuitton, del que Jenner compartió una foto en julio.

Stormi también posee un bolso Louis Vuitton Speedy Mini, que fue un regalo de la tía Kim Kardashian West durante la temporada navideña de 2018.