Kylie Jenner da un vistazo de su segundo hijo en homenaje del Día del Padre.

Kylie Jenner da un vistazo de su hijo en el homenaje del Día del Padre.

Kylie Jenner compartió nuevas fotos de su hijo aún sin nombre en un tributo del Día del Padre a Travis Scott. En una dulce instantánea publicada en Instagram el domingo, Scott, de 31 años, se acostó en una cama y comió fideos mientras su bebé descansaba encima de él.

El rapero de "Highest in the Room" sostuvo el tazón sobre la espalda de su hijo mientras su hija Stormi, de 4 años, se acurrucaba junto a ellos y descansaba la vista.

Jenner, de 24 años, puso un emoji de corazón marrón sobre la cara de su pequeño, para que los seguidores solo pudieran ver el costado y la parte posterior de su cabeza. El resto de su cuerpo estaba cubierto con una manta y una toalla de bebé.

“Feliz día del padre, papá, te amamos”, escribió la estrella de reality shows junto al complemento. “LOOOOOVVEEE YAAAA”, comentó Scott. La fundadora de Kylie Cosmetics también publicó una foto de primer plano de Scott y su hijo parados juntos mientras usaban zapatillas Nike Air grises y blancas a juego.

El nominado al Grammy usó pantalones marrones, mientras que su hijo optó por pantalones cortos de chándal grises. La hermosa Kylie Jenner dio a luz al bebé de Scott y ella el 2 de febrero, cuatro años después de la llegada de Stormi.

¿Cómo se llamó originalmente el hijo de Kylie y Travis?

La Verdad Noticias recuerda que, los famosos originalmente llamaron a su hijo Wolf, pero luego revelaron que cambiaron su nombre porque "simplemente no era él". “Wolf nunca estuvo en nuestra lista”, dijo Jenner a “Entertainment Tonight” en abril. “Me gustó el nombre. No hay nada en contra de Wolf, simplemente no fue él”.

Y no parece que la pareja lanzará el nuevo nombre de su segundo hijo en el corto plazo. “Simplemente no lo hemos cambiado completamente legalmente ni nada, así que no quiero anunciar un nuevo nombre y cambiarlo de nuevo”, dijo la estrella de “Kardashians” a “Extra” en abril. "Entonces, sí, todavía no estamos listos para compartir un nuevo nombre".

