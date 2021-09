Kylie Jenner da primer vistazo de su 'pancita' de bebé en Semana de la Moda

Probando que la ropa de maternidad puede aún estar en tendencia, la bella empresaria Kylie Jenner fue vista en Nueva York luciendo un mini vestido de cuero blanco ajustado que acentuó su creciente ‘pancita’ de bebé.

La famosa de 24 años lució radiante mientras cenó en Carbone en Soho con el estilo que complementó con un shacket blanco a la altura de los tobillos.

Jenner complementó el look con un par de tacones blancos transparentes, lentes de sol de plata y ojos gatunos, una minibolsa blanca y aretes de gota.

También compartió una serie de imágenes de su noche de fiesta en Instagram dentro de una inmaculada cocina de color blanco.

Los rumores han circulado por meses de que la estrella de realitys vuelta y su pareja Travis Scott se preparan para su segundo bebé. Sin embargo el miércoles Jenner confirmó que de hecho está embarazada.

Kylie Jenner revela su embarazo con video en Instagram

Compartiendo las noticias en Instagram Kylie Jenner confirmó su embarazo con tierno video en Instagram que comienza con ella realizándose una prueba de embarazo e informando a su pareja Travis Scott. El clip también muestra a la hija de 3 años de la pareja, Stormi, acompañándolos a los ultrasonidos y diciendo a la mamá de Jenner, Kris Jenner, la feliz noticia mostrándole imágenes del ultrasonido.

‘¿Estás embarazada?’, pregunta su mamá. ‘Stormi, ¡vamos a tener un bebé! Este es uno de los días más felices de mi vida’. El video termina con Stormi besando el creciente abdomen de su madre.

Desde entonces el video ha sido reproducido 119 millones de ocasiones recibiendo comentarios deseando lo mejor incluyendo los de Bella Hadid, las familias Kardashian y Jenner así como Hailey Bieber.

La supermodelo Kendall Jenner escribió ‘no puedo con esto’ y añadió el emoji de corazón. Kim Kardashian West dijo que estaba ‘¡llorando!’ mientras que Kourtney Kardashian comentó: ‘llorando esto es hermoso mi bendecida hermana angelical’. Kris Jenner dijo: ‘Llorando de nuevo, ¡que especial y maravillosa bendición y regalo te ha dado Dios!’.

Contraste con el primer embarazo de Kylie Jenner

La famosa fue mucho más cerrada durante su primer embarazo.

El anuncio de que se encuentra esperando a su segundo hijo contrasta con el embarazo previo de Kylie Jenner durante el cual se mantuvo en completo silencio con los fans apenas captando un vistazo de la ‘pancita’ de bebé sin que Jenner o Scott confirmaran la noticia hasta que Stormi nació en febrero de 2018.

La famosa discutió su decisión de mantener su embarazo privado en un especial de TV con motivo del final de Keeping Up With The Kardashians a principios de este año. ‘He compartido tanto de mi vida’, dijo Jenner. ‘También era muy joven cuando me embaracé, y era mucho para mi personalmente’. ‘No sabía como sacarlo a público y tener la opinión de todos. Creo que es algo que necesitaba pasar por mi misma’.

Si su primer outfit de maternidad es muestra de lo que viene en su segundo embarazo esperamos con ansia ver más de ella y es ¿quién dijo que la ropa de maternidad tiene que ser aburrida?, en La Verdad Noticias seguiremos el embarazo de la famosa empresaria, socialite y diseñadora Kylie Jenner.

