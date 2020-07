Kylie Jenner consiente a Stormi con COSTOSOS regalos ¡4 bolsos Baby Prada!/Foto: Slang Fm

Apenas unos días después de ser criticada por regalarle a su hija Stormi una bolsa Louis Vuitton por un valor de más de $1K, Kylie Jenner le compró a la niña cuatro bolsos Prada.

Kylie Jenner ya se enfrentó a una reacción violenta de críticas esta semana por gastar $1180 en un bolso para su hija Stormi Webster, de dos años. Ahora, la magnate del maquillaje está mostrando la última incorporación al guardarropa de su hija: cuatro bolsos mini Prada, que se venden por más de $ 700 cada uno.

La joven de 22 años recurrió a su historia de Instagram el 17 de julio para compartir una pequeña muestra de los bolsos, que compró en negro, verde, rosa y naranja. Cuentan con una correa plateada con detalles de cadena y el icónico logotipo de Prada impreso en la parte delantera. "Tenía que conseguirle todo de Baby Prada para que coincida con mamá", subtituló la celebridad.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians también compartió otra publicación, titulado "mi bebé tiene ataques", que mostró las nuevas zapatillas y chándales Nike de Stormi de la costosa marca de ropa de calle Supreme.

Solo dos días antes, Kylie mostró la nueva bolsa Louis Vuitton de su mini-yo en una instantánea, sentada en un escalón de hormigón. "La bebé más genial que ha hecho nunca", escribió la fundadora de Kylie Cosmetics. Pero no todos quedaron impresionados.

“Las personas ricas son TAN MALAS al darles regalos a los niños. ¿Bolso caro todos los días? solo quieren juguetes", tuiteó una persona, mientras que otra escribió:" El costo de su bolso podría alimentar a los niños hambrientos en Los Ángeles. Solo digo."

Stormi Webster disfruta de los lujos de sus padres

Sin embargo, los artículos de lujo de Stormi no solo se limitan a los bolsos: también tiene pares de zapatillas de deporte que su padre, Travis Scott le ha comprado. Sí, ya posee una serie de zapatos personalizados para niños de Nike, que tiene un acuerdo de zapatillas con el rapero.

Aunque Travis Scott y Kylie se hayan separado, ambos famosos padres se han dedicado a darle los mejores lujos a su pequeña de dos años/Foto: Pinterest

La niña también viaja en los aviones privados y vive en las mansiones enormes, y ha lucido un aspecto de alta gama esencialmente desde el momento en que nació. Sin mencionar que Stormi ya tiene su propia colección de maquillaje con la marca de belleza Kylie Cosmetics de su madre.

La estrella de reality previamente ya ha asegurado que espera pasar los reinados de su negocio de belleza de un millón de dólares a su hija algún día.