Kylie Jenner confiesa que quiere más niños: “lo pienso todos los días"

Kylie Jenner que nada la hace más feliz en el mundo que ser madre de su hija, Stormi Webster, de dos años, con su expareja, Travis Scott de 29 años.

Mientras disfruta cada minuto de ver a su pequeña convertirse en la niña habladora, curiosa, educada y reflexiva que se ha convertido, Kylie Jenner dice que va a extrañar poder experimentar estos preciosos momentos de crecimiento.

Como resultado, piensa en tener otro bebé "todos los días", pero todavía no tiene un calendario para cuándo planea darle a Stormi un hermanito o una hermanita.

Kylie Jenner hizo la admisión durante un vídeo del 27 de octubre de 2020 en el canal de YouTube del vloguero de belleza, James Charles, donde la pareja se reunió para hacer el maquillaje de Halloween de la socialité.

Los famosos hablaron sobre el conmovedor vídeo de TikTok de la joven de 23 años en el que ella apoyó la cabeza en el regazo de Stormi, mientras la pequeña le decía a su mamá: "No tengas miedo" mientras veían una película.

“Ella es la mejor bebé de todos los tiempos. Es inteligente más allá de su edad ", dijo Kylie Jenner sobre Stormi. "Ella tiene un poco más de dos años y medio ahora. Me estoy acercando al ... Estoy emocionado de que ella crezca, pero estoy muy triste al mismo tiempo ". James luego preguntó: "¿Quieres más?" y Kylie le dijo: "Quiero mucho más".

“Quiero muchos más”, reiteró y continuó explicando la estrella de Keeping Up With The Kardashians, “De hecho, pienso en eso todos los días. Todavía me gusta no sé cuándo. No estoy planeando, no tengo tiempo para que eso suceda. No puedes querer no querer más".

Kylie Jenner dio a luz a su primera hija con Travis Scott en febrero del 2018

La magnate de los cosméticos admitió que ha sido difícil asegurarse de que está haciendo todo lo posible para darle a Stormi la mejor educación posible, y una vida de lujos que te hemos presentado en La Verdad Noticias.

“Quiero decir, ser padre es estresante, como hacer lo correcto en todo momento. Como, leo libros, sigo todos estos Instagram. Solo intento aprender como la mejor manera de criar a tu hijo, pero creo que cada niño es diferente. Simplemente haga lo que crea que es mejor para su hijo”, le dijo a James.

¿Kylie Jenner tendrá más hijos con Travis Scott?

Kylie Jenner y Travis Scott han mantenido a los fanáticos intentando adivinar el estado de su relación, ya que la pareja todavía parece muy cercana y son maravillosos co-padres de Stormi. Aunque se separaron como pareja en octubre de 2019, parece que los dos todavía tienen mucho amor y sentimientos vivos entre ellos.

Travis Scott se une a las celebraciones del cumpleaños de Stormi

Kylie Jenner, Travis Scott y Stormi fueron fotografiados saliendo de su avión privado rosa el 26 de octubre después de una escapada familiar a algún lugar. El único lugar en el que no estaba era la escapada a la isla privada de Kim Kardashian con el resto de las hermanas y amigos para celebrar su cumpleaños número 40.

Que Kylie Jenner se salte eso para estar con Travis Scott es, con suerte, una señal de que los dos están más cerca volver a estar juntos ... ¡y quizás darle a Stormi un hermanito o una hermanita!. Dinos que piensas en los comentarios.