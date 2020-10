Kylie Jenner confiesa que OCULTA su verdadera personalidad en redes sociales/Foto: Emirates Woman

Kylie, la menor de las hermanas Kardashian-Jenner ha sido un elemento permanente en el mundo de las celebridades desde que apareció por primera vez en KUWTK cuando tenía nueve años, y desde entonces se ha vuelto cada vez más famosa.

Pero en un nuevo video con James Charles, Kylie se abrió un poco sobre el lado negativo de su fama, admitiendo que comenzó a ocultar elementos de su personalidad a medida que aumentaba su número de seguidores.

En caso de que te lo hayas perdido, Kylie creó recientemente y accidentalmente una tendencia de TikTok después de que las cámaras de KUWTK la atraparan cantando sobre quedar ebria.

Cuando James le preguntó a Kylie sobre el meme, y dijo que parecía que la gente estaba sorprendida por su sentido del humor, Kylie admitió que solía mostrar más de su "verdadera personalidad" hace años en Vine.

"A medida que crecía cada vez más, me di cuenta", explicó Kylie. "Cuando la gente solía decir cosas malas sobre cómo soy realmente, mi personalidad y lo que más amo de mí misma, me dolía más que casi interpretar un personaje y no mostrarle todo a la gente".

"Empecé a hacer un poco menos yo, lo cual es triste", continuó. "Eso me hace triste."

Kylie Jenner quiere mostrar más de su verdadera personalidad

Sin embargo, Kylie agregó que se siente más especial cuando la gente nota su sentido del humor y lo comenta.

Kylie ha comenzado a ser un poco más sincera con sus seguidores. La joven millonaria de 23 años espera que manera de ser no sea motivo por el que la critiquen/Foto: Pinterest

"Incluso para que digan, 'Siempre eres tan graciosa'", le dijo a James. "Es un cumplido más grande para mí que si ya lo supieran. No lo sé, es algo sagrado".

"Quiero empezar a hacer más", dijo Kylie, reconociendo que en estos días muestra más de su personalidad en TikTok y su canal de YouTube.

La hermana menor de Kim Kardashian es una de las mujeres más adineradas del mundo, pero al ser una persona joven y madre de una niña, la empresaria ha tenido que aprender a vivir rodeada de gente que siempre la va a juzgar. ¿Te gustaría que Kylie mostrar más su verdadero yo? En La Verdad Noticias queremos conocer tu opinión.