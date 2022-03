Kylie Jenner confiesa en video que su postparto está siendo muy difícil

La estrella de reality show ha sentido mucha presión sobre cómo debe lucir su cuerpo tras dar a luz/Foto: Yahoo e Instagram

La empresaria e influencer Kylie Jenner compartió a través de sus historias de Instagram cómo se encuentra viviendo su postparto después de más de un mes del nacimiento de su segundo bebé, Wolf Webster.

La fundadora de Kylie Cosmetics confesó en su video que desde que su hijo nació, las cosas han sido muy difíciles para ella, ya que ha sentido mucha presión para “regresar” a su vida antes del embarazo, especialmente al cuerpo que tenía antes de ser madre por segunda ocasión.

"Quería decir a todas las que han sido mamás, que este postparto no está siendo fácil. Está siendo muy duro...", ha dicho Kylie Jenner quien se ha mantenido alejada del ojo público desde que dió a luz.

Kylie Jenner está viviendo más dificultades que con su primer embarazo

kylie jenner volviendo a las redes, compartiendo su experiencia, y dándole ánimos a otras mamás que también están pasando el postparto, es mí kylie jenner favorita pic.twitter.com/UY9tmgZtfe — ˖ ࣪ ִֶָ laly ָ࣪ ˖ (@kylistins) March 15, 2022

En su publicación, la hermana menor de Kim Kardashian se sinceró al decir que este segundo postparto ha sido mucho más complicado que cuando se convirtió en madre por primera vez de su hija, Stormi Webster.

"Personalmente, esta experiencia está siendo un poco más dura que con mi primera hija. No está siendo fácil ni mental ni física ni espiritualmente... es una locura.", reconoce la empresaria, de 24 años.

"Y bueno, no quería volver sin decir esto, porque podemos ver a otras madres que están pasando por lo mismo y puede parecer muy fácil, pero para mí no lo está siendo", dice sobre la imagen idílica que, en ocasiones, se da sobre la maternidad en el mundo de las celebridades.

Con este mensaje, la multimillonaria reveló que está tratando de no presionarse mucho ya que "está bien no estar bien", y considera que otras mujeres que están pasando por lo mismo podrían seguir su consejo.

"Me he dado cuenta de que me estaba presionando mucho... Y me sigo recordando a mí misma que he dado a luz a un ser humano, un niño precioso y sano", dice Jenner desde su casa mostrándose más sincera que nunca. "Tenemos que dejar de presionarnos a nosotras mismas para volver, ya no me refiero solo físicamente, sino mentalmente, después del parto”, declaró.

¿Cuándo nació Wolf, el hijo de Kylie Jenner?

Kylie ahora es madre de dos, aunque este segundo postparto se ha vuelto más duro que la primera vez que se convirtió en mamá, pero no tratará de no someterse a la presión/Foto: La Vanguardia

Wolf Jacques Webster nació el 2 de febrero de 2022, convirtiéndose en el segundo hijo de la adinerada empresaria e influencer, Kylie Jenner y el rapero Travis Scott, cuyo nombre real es Jacques Berman Webster II. La pareja ya tiene una hija de 4 años de edad llamada Stormi.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!