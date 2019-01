Kylie Jenner con infartante mini vestido presume sexys piernas (FOTO)

La famosa empresaria Kylie Jenner no deja de sorprender a su millones de seguidores en Instagram, la hermana menor de Kim Kardashian presumió una sesión de fotos luciendo un mini vestido en color nude dejando al descubierto sus sexys piernas.

Kylie Jenner ha logrado sumar más de 124 millones de seguidores en Instagram y recientemente fue el centro de atención de todo el mundo por un video que compartió de un huevo.

Tal parece que Kylie Jenner le gusta que todos los caballeros la admiren, prueba de ello son las candentes poses que realizó durante la sesión de fotografías, dichas imágenes han sumado más de 3 millones de likes y cientos de comentarios de los usuarios.

La famosa volvió a conquistar Instagram con la sesión de fotos que estuvo a cargo de la profesionista Sasha Samsonova. La empresaria Kylie Jenner lució un vestido metálico en color nude, la atrevida prenda muestra la curvilínea figura de la celebridad.

Kylie Jenner, siendo una estrella de la televisión debido al programa "Keeping Up With The Kardashian", ha sido la envidia de muchas mujeres pues a la edad de 21 años posee un cuerpo espectacular.

Y es que en unas anteriores publicaciones en Instagram de Kylie Jenner, la sensual mujer presumió un coqueto atuendo alusivo a un flamenco, pues así lo mencionó la famosa en la foto.

“Me sentí como un flamenco en este vestido”. Escribió Kylie Jenner.

En las imágenes Kylie Jenner tiene cubierto su cuerpo con un vestido de plumas rosas deleitando la pupila a todos los usuarios al mostras partes de su bella figura.