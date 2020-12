Kylie Jenner comparte inédita foto de Stormi cuando era apenas una recién nacida

Kylie Jenner se unió a una nueva tendencia de Instagram Story y mostró una nunca antes revelada de su su hija Stormi Webster de cuando apenas tenía días de nacida y así reaccionaron los usuarios de redes sociales.

Este domingo, la magnate del maquillaje pidió a los fanáticos que solicitaran fotos de su rollo de cámara que querían ver. Los seguidores pidieron ver cosas como el par de zapatos más geniales de Kylie, su foto favorita con su mamá Kris Jenner y una foto de ella misma con su mejor amiga de la infancia.

Sin embargo, quizás el momento más adorable llegó cuando un seguidor le pidió a la estrella de reality que publicara una "foto invisible del bebé Stormi".

Naturalmente, la joven de 23 años accedió y mostró una dulce foto de la recién nacida Stormi envuelta en una manta blanca. El miembro del elenco de Keeping Up With the Kardashians subtituló la imagen, "1 semana de edad".

Kylie Jenner y Stormi

Kylie Jenner presume a bebé Stormi

El tiempo realmente vuela: Stormi, a quien Kylie Jenner comparte con su ex novio Travis Scott, ahora tiene 2 años y está próxima a cumplir 3.

A principios de esta semana, Kylie Jenner compartió que no podía creer lo rápido que pasaba el tiempo para su pequeña.

En la leyenda de una foto de Instagram que muestra a Stormi sosteniendo un bolso azul brillante, Kylie escribió: "¡¡¡Mi bebé cumplirá 3 años pronto y mamá no está bien !!!!!!

Si bien a Kylie Jenner le encanta mostrar fotos de Stormi ahora, decidió ocultar su embarazo al mundo. En febrero de 2018, compartió con sus fanáticos a través de Instagram que dio a luz a Stormi, lo que confirma las especulaciones de que estaba esperando.

"Lamento haberte mantenido en la oscuridad con todas las suposiciones", dijo en una publicación de Instagram larga en ese momento.

"Entiendo que estás acostumbrado a que te lleve conmigo en todos mis viajes. Decidí no hacer mi embarazo frente al mundo. Sabía por mí misma que necesitaba prepararme para este papel de mi vida de la manera más positiva , libre de estrés y de una manera saludable que sabía cómo hacerlo”.

“No hubo un momento para atraparme, ni una gran revelación pagada que había planeado. Sabía que mi bebé sentiría cada estrés y cada emoción, así que elegí hacerlo de esta manera por mi pequeña vida y nuestra felicidad”, agregó en aquella publicación.

Ahora, Kylie Jenner está feliz de documentar el crecimiento de su hija. Aquí te dejamos la tierna fotografía de bebé Stormi cuando era apenas una recién nacida. Está para llenarse de ternura, ¿no crees? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

Stormi cuando apenas tenía una semana de nacida

