La pequeña Stormi esta conquistando los corazones de todos los seguidores de sus padres

La menor de todo el clan Kardashian-Jenner, Kylie Jenner, desde que se convirtió en madre se ha puesto el objetivo de regresar a ser la reina de las redes sociales y lo ha estado consiguiendo, pues desde que tiene a su hija, no se ha cansado en presumir con todos a la pequeña Stormi a quien pudimos ver en un video sin filtros.

A pesar de que al inicio de todo el cambio que ha dado la vida de Kylie, ella ocultó la noticia de su embarazo de todo el mundo y desapareció por 9 meses, que fue su etapa de embarazo, ahora lo único que parece querer es que el mundo conozca a su hermosa bebé.

Una publicación compartida por Kylie Jenner (@kyliesnapchat) el Feb 25, 2018 at 12:12 PST

Luego de subir una imagen en donde Kylie sostiene la manita de Stormi, muchos de nosotros moríamos por conocer la carita de la bebé.

Y es que con todos los rumores que surgieron respecto a la paternidad de Tyga y Travis Scott queríamos saber a quien se parecía.

Una publicación compartida por Kylie (@kyliejenner) el Feb 6, 2018 at 1:14 PST

Kylie Jenner comparte el primer video de su hija Stormi sin filtros

Pero no fue hasta hace unos días que Kylie subió a su cuenta de Instagram un par de fotos en donde se le ve cargando a su hija con motivo de su primer mes de vida.

Y unos días más tarde compartió en Snapchat un video de Stormi en donde podemos ver la carita de la bebé, mucho comenzaron a hacer comparaciones y concluyeron que la bebé era idéntica a su hermosa madre.

Una publicación compartida por Kylie Jenner (@kyliesnapchat) el Mar 3, 2018 at 10:48 PST

Pero hoy, muchos han cambiado de opinión ya que Kylie posteó un video y una foto en donde deja ver sin ningún filtro a la bella bebé.

En el video de apena unos segundos, baby Stormi se encuentra dormida mientras Kylie graba este hermoso momento.

Algunos de sus fans creen que Stormi es idéntica a Kylie, pero otros más creen que la pequeña comienza a parecerse a su padre Travis Scott.

Lo único cierto aquí es que la baby esta hermosa y cada día esta conquistando los corazones de los usuarios de internet.



Kylie Jenner recibe sus primeras críticas como mamá

Pero no todo es color de rosa ya que la modelo y empresaria ya ha sido criticada como mamá y todo por su manicure.

La joven ha sido atacada en las redes sociales por considerar que la longitud de sus uñas no es la adecuada para cuidar de un bebé.

A pesar de que la socialité compartió una imagen del primer mes de vida de su hija y con la que todos en internet suspiraron de ternura, hay quienes han visto lo peor en la foto.

Y es que sus detractores no han tardado en criticar las habilidades de la celebridad como madre por la longitud de sus uñas, algo que consideran completamente inadecuado para cuidar a una criatura de poco tiempo.

En la imagen, la estrella posa con un exclusivo chándal de Alexander Wang, mientras que la pequeña duerme en sus brazos con un mono blanco rematado con unas simpáticas orejitas.

Como suele ser habitual en ella, en las manos de Kylie destacaba su llamativa manicura, con unas prominentes uñas rematadas con forma cuadrada y pintadas con un esmalte color salmón.

Aunque la mayoría de sus fans consideran la estampa como “adorable”, hay quien piensa que su longitud puede dificultar su tarea cambiando pañales, pues podría arañar la delicada piel de su hija.

Unas consideraciones que también se han hecho latentes en su cuenta de Twitter, cuando una seguidora se preguntaba como podía limpiar sin peligro a la niña.

Prácticamente desde que se diera a conocer al público gracias al ‘reality’ familiar, Keeping up with the Kardashian, la empresaria siempre ha sido de usar uñas largas y hermosas.

De momento, Kylie ha optado por mantenerse ajena a la polémica.