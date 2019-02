Kylie Jenner celebra el cumpleaños de Stormi con emotivo mensaje en Instagram

La famosa empresaria Kylie Jenner decidió celebrar el primer cumpleaños de su hija Stormi a través de unas adorables publicaciones en Instagram, la joven mamá agradeció la llegada de su pequeña y con unas emotivas palabras festejó su día.

En la publicación que compartió Kylie Jenner muestra los mejores momentos que ha compartido con su hija Stormi, fruto de la relación sentimental con el cantante Travis Scott.

"Como he tenido tanta suerte de tener un bebé tan dulce, inteligente y feliz. No podría haberte soñado Stormi. Me gustaría que pudieras quedarte este poco para siempre y yo podría proteger esa sonrisa contagiosa y reír de la tuya. Sé que no vas a recordar el primer año de tu vida, pero rezo para que nunca te olvides de seguir compartiendo tu alegría y risa con el mundo. Mi amor crece para ti mil millas por minuto. Todos los días contigo es el mejor día de mi vida. Feliz cumpleaños a mi ángel de la tierra.