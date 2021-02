Kylie Jenner celebra el cumpleaños de Stormi con ardiente y diminuto bikini

Kylie Jenner no deja de sorprender con su envidiable belleza a sus 23 años y así lo presumió una vez más durante la celebración número 3 de su hija Stormi, en donde lució tremendo bikini.

La magnate de los cosméticos compartió en su cuenta de Instagram tres nuevas fotos, en las cuales se le observa vistiendo un traje de baño azul oscuro de dos piezas con un ribete beige.

La madre de Stormi llevaba una larga peluca negra y estaba adornada con delicados brazaletes y anillos de oro. "Soñadora", subtituló las fotos, que fueron tomadas en las Islas Turcas y Caicos mientras celebraba el tercer cumpleaños de su hija Stormi Webster.

Kylie Jenner también compartió un "volcado de fotos" con instantáneas de las vacaciones familiares, incluidos detalles de atuendos, hermosas puestas de sol e incluso un adelanto de las celebraciones del cumpleaños de la pequeña Stormi.

Sus hermanas Kourtney, Kim y Khloe Kardashian también están de vacaciones con ella en las Islas Turcas y Caicos, y las socialité han estado compartiendo varias instantáneas impresionantes.

Kylie Jenner publicó una foto el 30 de enero, en la que lució un vestido naranja con cortes sexys de la diseñadora británica Poster Girl, su marca favorita del momento. Otro de los looks favoritos de Kylie en este momento es una trenza súper larga, que lució en la nueva foto.

La pintoresca escapada del clan Kardashian-Jenner se produce pocos días después de que lanzaran el nuevo avance de la última temporada de Keeping Up With The Kardashians.

En el video de un minuto de duración, se escuchó a Kim decirle a algunos miembros de la familia que vio a Kourtney y Scott Disick durmiendo juntos en el sofá, ¡sin niños a la vista! "Definitivamente están hechos el uno para el otro", dice Kendall Jenner en el clip del 28 de enero, y agrega: "Como, se supone que deben estar juntos".

La decisión de terminar el programa fue anunciada por las Kardashian-Jenner en un comunicado conjunto publicado en septiembre de 2020. ¡La temporada final saldrá al aire este 2021!

