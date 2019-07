Kylie Jenner TRAICIONA a las Kardashian para apoyar a su amiga Jordyn Woods (VIDEO)

Todos los que nos consideramos fans de la familia Kardashian, hemos estado al tanto de los por menores que rodean a la polémica familia, desde seguir sus historias en redes sociales, hasta programar la televisión para no perdernos los nuevos capítulos de su reality.

Evidentemente por esto, y por todo el escándalo que aprovecharon los medios de comunicación, hemos podido estar al tanto de uno de las crisis más grandes por la que atravesó la familia; nos referimos a la infidelidad que vivió Khloé Kardashian por parte de su ex pareja Tristan Thompson.

Y es que como usted recordará, el famoso basquetbolista ya había traicionado a Khloé en anteriores ocasiones, sin embargo, la gota que derramó el vaso surgió cuando Tristan protagonizó la ‘infidelidad del año’, al mantener encuentros íntimos con Jordyn Woods, quien en ese momento era la mejor amiga de Kylie Jenner.

Kylie Jenner TRAICIONA a las Kardashian para apoyar a su amiga Jordyn Woods (VIDEO)

¡No obstante, ocurrió lo impensable!. En el último episodio transmitido de ‘Keeping Up With the Kardashians’, Kylie Jenner se reveló en contra de su familia y prefirió apoyar a su amiga Jordyn Woods, a pesar de que ésta se había metido con su cuñado.

En el programa se percibió como Jenner quedó en una posición muy incomoda al tener que elegir entre su hermana y su mejor amiga, por lo que al final decidió que lo más saludable para todos era pedirle a Jordyn que abandonara la casa donde ambas habían vivido juntas durante muchos años.

Aunque a la vista de todos Kylie Jenner había roto el fraternal vínculo que la unía a Jordyn Wood, la realidad era que seguía cuidando de ella y estando en contacto sin importar lo que Khloé Kardashian sentía al respecto.

Kylie Jenner TRAICIONA a las Kardashian para apoyar a su amiga Jordyn Woods (VIDEO)

KIM KARDASHIAN SOBAJA A JORDYN WOODS

Tras enterarse de los hechos, Kim Kardashian grabó un video junto a una amiga cantando 'Don't Mess With My Man' (No te acerques a mi hombre), mismo que compartió en redes sociales.

Dicho clip se viralizó, pues era un evidente ataque contra Jordyn Woods, acción que no le cayó en gracia a Kylie Jenner quien no dudó en enfrentarse a su hermana mayor para decirle que era una cobarde por no confrontar a Woods en persona.

Así, Kylie Jenner confrontó a su hermana:

“Simplemente pienso que deberíamos estar por encima de todo esto. Me parece que deberías llamarla o gritarle o lo que te dé la gana, pero en persona. No hay necesidad de hacerle bullying a nadie a través de las redes sociales”.

Aunque en ese momento Kylie Jenner era muy consciente de que su amiga se había convertido en la persona más odiada por su familia, quiso abrirle los ojos a Kim para hacerle saber que Jordyn también estaba sufriendo.

“Jordyn pasó a buscar algunas cosas que había dejado en mi casa y por su mirada…es evidente que está pasándola muy mal".

QUIZÁ TE INTERESE: Jordyn Whoods habla de la aventura que tuvo con el esposo de Khloe Kardashian

Dale clic en la estrella de google news y síguenos