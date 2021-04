Kylie Jenner: Biografía y todo lo que debes saber

¿Quién es Kylie Jenner? La famosa nació en 1997 en California. Kylie creció en el centro de atención entre sus famosos hermanos en la serie de reality show, Keeping Up With The Kardashians.

Ha aprovechado la fama de su familia para lanzar sus propias empresas comerciales, incluida una exitosa línea de cosméticos, Kylie Cosmetics, y ganó millones con las ventas de su exclusivo Kylie Lip Kit.

Biografía de Kylie Jenner

Además, ha acumulado una gran cantidad de seguidores en las redes sociales y en 2015 fue nombrada una de las adolescentes más influyentes de la revista Time. En 2019, Forbes la destacó como la multimillonaria más joven.

Kylie Kristen Jenner nació el 10 de agosto de 1997 en Los Ángeles. Sus padres son Kris y el ex medallista de oro olímpico Bruce Jenner. En 2015 Bruce anunció que era transgénero y desde entonces se le conoce como Caitlyn.

Kylie tiene una hermana mayor, Kendall, y varios medios hermanos: Kourtney, Kim, Khloé y Rob, del primer matrimonio de su madre con O.J. El abogado defensor de Simpson, Robert Kardashian y Burt, Brandon, Brody y Casey de los matrimonios anteriores de su padre.

Su hermana Khloé se casó con los jugadores de la NBA Lamar Odom en 2009 y Tristan Thompson en 2016. Su hermana Kim se casó con la superestrella del rap Kanye West en 2014.

Jenner asistió a la escuela privada Sierra Canyon y obtuvo su diploma de escuela secundaria de Lauren Springs High School. Considera Calabasas, California, su ciudad natal.

Keeping Up With The Kardashians

Keeping Up With The Kardashians

Tras el lanzamiento de un video sexual que involucraba a su hermana Kim que atrajo una gran atención de los medios, en 2007 la familia debutó con su serie de reality show, Keeping Up With The Kardashians.

La serie, que contó con muchos miembros del clan Kardashian, fue tan exitosa que dio lugar a una serie de divisiones para algunos de los hermanos..

"Al tener un reality show, una aplicación y Snapchat, la gente cree saber exactamente quién eres", dijo Kylie Jenner.

Con el éxito y el interés público en la serie y sus vidas, Jenner y sus hermanos han expandido sus marcas individuales más allá de la televisión de realidad, ganando millones a través del lucrativo mundo de los patrocinios. Ella y su hermana Kendall han lanzado una colección de ropa para PacSun y TopShop llamada Kendall & Kylie.

Jenner también ha lanzado su propia marca de cosméticos, Kylie Cosmetics, que incluye su exitoso Kylie Lip Kit. En 2015, la entonces socialité de 17 años causó un frenesí mediático cuando admitió haber usado "rellenos de labios temporales" (y provocó otro frenesí en julio de 2018 cuando reveló a través de Instagram que los rellenos se habían ido).

¿Quién es tu Kardashian favorita? Kim Kardashian 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> Khloe Kardashian 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> Kourtney Kardashian 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> Kylie Jenner 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> Kendall Jenner 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

En 2015, ella y Kendall fueron nombradas en la lista de adolescentes más influyentes de la revista Time. Ese mismo año, lanzó una aplicación de estilo de vida de pago llamada Kylie, que se estima que generará millones de dólares para la joven empresaria.

Además, al igual que sus hermanas, Kylie Jenner tiene muchos seguidores en las redes sociales; Solo en Instagram, ha obtenido más de 100 millones de seguidores.

Kylie Jenner como millonaria

Kylie Jenner como millonaria

Forbes presentó a Jenner en una portada para destacar su lista anual de las "mujeres más ricas por ellas mismas". Llegando al número 27 con un patrimonio neto de $900 millones, muy por delante de la famosa hermana mayor Kim, con $350 millones, la fortuna de Jenner se atribuyó a su propiedad al 100 por ciento de la exitosa marca Kylie Cosmetics.

En marzo de 2019, Jenner volvió a aparecer en Forbes como parte de su clasificación anual de las personas más ricas del planeta. Con su patrimonio neto de hasta mil millones de dólares, la joven de 21 años se convirtió en la miembro más joven del club de multimillonarios y en la multimillonaria más joven de la historia, superando la marca que una vez estableció Mark Zuckerberg, de 23 años. Sin mostrar signos de desaceleración, lanzó su línea de cuidado de la piel Kylie Skin en mayo.

Kylie Jenner como millonaria

En noviembre de 2019 se anunció que el gigante de las fragancias y los cosméticos Coty Inc. iba a comprar una participación del 51 por ciento en el negocio de belleza de Jenner, por 600 millones de dólares. Además de retener el 49 por ciento de la propiedad, Jenner continuaría sirviendo como líder creativo en el desarrollo de productos y las iniciativas de marketing para su marca.

Kylie Jenner y Stormi Webster

Kylie Jenner y Stormi Webster

Kylie Jenner comenzó a salir con el rapero Travis Scott en abril de 2017. Más tarde surgieron informes de que estaba embarazada, aunque ni Kylie ni ningún miembro del clan Kardashian/Jenner proporcionaron confirmación.

En noviembre, después de que un fotógrafo tomara fotos de ella aparentemente tratando de esconder un bulto de bebé con ropa holgada, Kylie usó Twitter para decir que las tomas habían sido alteradas digitalmente, lo que provocó una rápida respuesta de la agencia fotográfica para declarar su legitimidad.

"Simplemente me gusta vivir el momento tanto como pueda". -Kylie Jenner

El primero de febrero de 2018, a las 4:43 PM. Jenner dio a luz a su hija Stormi Webster, que pesaba 8 libras y 9 onzas. Posteriormente, publicó un video de 11 minutos y medio en YouTube, relatando su viaje a través del embarazo hasta el momento en que se convirtió en madre.

El video incluye imágenes de Kris Jenner dando a luz a Kylie y la matriarca de la familia compartiendo dulces palabras con el miembro más nuevo del famoso clan de televisión:

"Tienes la mejor mamá y tienes mucha suerte", dijo Kris.

"Esta es una gran bendición. Va a ser el viaje más asombroso". En otoño de 2019, en medio de rumores de que Jenner y Scott se habían separado, se informó que los dos habían decidido tomar un descanso de su relación.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.