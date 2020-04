Kylie Jenner: Así se burló la famosa de su madre, Kris Jenner (VIDEO)

Kylie Jenner no olvidó divertirse durante su lujosa cuarentena por Coronavirus (COVID-19), pues encontró el momento perfecto para ridiculizar a uno de sus integrantes de su familia; siendo una divertida parodia que realizó la famosa a su madre Kris Jenner, e incluso lo compartió en su cuenta de Instagram.

Se trata de un video de Tik Tok que la famosa Kardashian-Jenner de 22 años de edad, realizó con un audio original del reality show “Keeping Up with the Kardashians” entre Kris y Kendall Jenner; siendo una conversación que elogió uno de los “lindos” jeans de las famosas, con Kylie en el papel de su madre y su amiga Stassie interpretando a su hermana.

El video ya superó las 19 millones, 32 mil 548 reproducciones, junto con más de 4 millones 359 mil 780 me gusta en su cuenta de Instagram, siendo gran cantidad de comentarios los que se sumaron a la reacción de este tipo de contenido en redes sociales, pues Kylie Jenner no había mostrado con frecuencia sus ocurrencias en Tik Tok.

Así se burló Kylie Jenner de su madre

Aunque la cuarentena por Coronavirus siga vigente en varios países como los Estados Unidos, las famosas chicas Kardashian-Jenner siguen consiguiendo una alta popularidad en redes sociales, siendo más de 600 millones de dólares los que la dueña de Kylie Cosmetics registró hace unos meses y le permitió invertir en una lujosa mansión.

Además, la joven socialité es madre de la pequeña Stormi Webster y no deja de lucir su escultural figura en traje de baño, mientras disfruta de un baño en la alberca; siendo una forma indirecta de promocionar los productos de su exitosa marca Kylie Skin para el cuidado de la piel y ser el centro de atención para sus más de 171 millones de seguidores en Instagram.

Kylie Jenner en bikini durante la cuarentena