Kylie Jenner luce un sexy vestido transparente en el videoclip de Travis Scott

La sensual empresaria Kylie Jenner quien está por cumplir 22 años el 10 de agosto, impacto a todos sus seguidores al lucir un sensual vestido transparente en el videoclip de Travis Scott del tema ‘Stop trying to be god’

De inmediato lo que llamo la atención del video fue la belleza de la modelo Kylie Jenner que luce un sensual vestido transparente.

Hasta el momento el videoclip del nuevo tema ‘Stop trying to be god’ de Travis ha alcanzado más de 7 millones de reproducciones.

No cabe duda que la modelo luce espectacular en el videoclip, aunque no es la única en aparecer en algún video de música, recordamos que Kim Kardashian en el año de 2013 apareció en el video del rapero Kanye West con el tema 'Bound 2'.

En una primera toma la modelo tiene el cuerpo cubierto de maquillaje dorado mientras sostiene el cuerpo de Scott. En una segunda toma se puede apreciar el vestido transparente que usa la empresaria mostrando su bella figura y cargando a un cordero entre sus brazos.

El clan Kardashian- Jenner ha logrado conquistar a muchos caballeros con su sensualidad y las diversas fotografías que comparten en su cuenta social de Instagram.

Muchos de los momentos que han sido protagonistas las famosas hermanas, como apariciones en público siendo las preferidas de los reflectores, los nuevos cortes de cabello que imponen tendencia en la moda, o protagonizar atrevidas portadas de revistas, mostrando sus figuras para deleitar la pupila de todos los caballeros.

Así como su hermana Kim que estuvo en el video de su esposo West, los mismos pasos está siguiendo su hermana menor Kylie Jenner al parecer en el videoclip de Travis Scott, padre de su hija Stormi.

Party Animal ���� Una publicación compartida por Kylie (@kyliejenner) el 7 de Ago de 2018 a las 8:44 PDT

La pareja es muy discreta en demostrar al público el amor que se tienen, sin embargo la participación de Kylie en el videoclip de Travis Scott, refuerza el amor que hay entre los famosos.