Kygo estrena nueva versión de “Hot Stuff”, el éxito de Donna Summer/Foto: Z103.5

¡Novedades de Kygo X The 80's! El nuevo capítulo del noruego da su siguiente paso, y definitivamente es uno grande. Hoy, Kygo, lanzó otra reedición para una pista clásica. Esta vez, fue el turno de Donna Summer. Kygo une fuerzas con Donna Summer y lanza su propia versión de 'Hot Stuff'.

Kygo no puede equivocarse. El músico noruego está en una liga suya cuando se trata de hacer remixes y reeditar pistas. Esta vez, remezcla otro tema disco clásico. A diferencia de sus otros remixes, el house tropical no es el género predominante que utiliza el DJ para ofrecer su propia versión de esta pista.

Desde que remezcló 'Higher Love' de Whitney Houston, Kygo ha estado ofreciendo constantemente una serie de remixes asombrosos que celebran la vida de algunos de sus artistas favoritos del género que engendró el EDM.

Ahora, por fin y tras una larga espera, Kygo ha remezclado a quien, para muchos, sigue siendo la reina de la música disco.

Kygo regresa a la música a Donna Summer

Como se dijo anteriormente, este no es un remix de house tropical. Este es un remix de house. Un remix glamoroso. Algo que a los mejores clubes les encantaría tener en sus manos.

Después de entrar en la onda de los 80 y presentarnos la melodía principal de una manera muy natural, Kygo pone uno de los coros más famosos de la historia. Luego, una pequeña acumulación de Kygo. La clásica tamborine y esa línea de bajo.

Donna fue una de las máximas exponentes de la música disco. Ganadora de cinco premios Grammy, quien falleció en mayo de 2012; pero gracias al DJ noruego, uno de sus grandes éxitos vuelve a ser tendencia en las listas de popularidad/Foto: Edmtunes

La línea de bajo más sexy que han escuchado los fans en meses. Luego se une a toda la fuerza que Summer puso en la pista y explota como un himno en la pista de baile. Una vez más, Kygo clava este remix. Si te gusta la música house, este es el remix para ti.

Aparece el house por excelencia, y no defrauda. Disco, el género que engendró el EDM, está vivo y bien. Puede que no sea lo que solía ser, pero es bastante bueno si nos preguntan. ¿Te gustó esta nueva versión del clásico de Donna Summer?, ¿Qué otro éxito de los 80 's crees que debería hacer remix Kygo?