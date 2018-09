Kurt Vile lanza su nuevo sencillo ''Bassackwards’'

El cantante estadounidense Kurt Vile lanza su nueva canción Bassackwards que será parte de su nuevo material discográfico ''Bottled it in'' que es el sexto álbum del artista durante su trayectoria de 10 años en el medio artístico.

''Bottled it in'' es la más nueva producción del artista, quien saco su ultimo disco ''B’lieve i’m goin down'' en el año 2015.

El disco del joven cantante incluirá 12 canciones y un bonus track, asi como colaboraciones con artistas como Cass McCombs, Kim Gordon y Stella Mozgawa (Warpaint) y podrás adquirirlo a partir del próximo 12 de octubre.

Mientras tanto te dejamos el vídeo de su nueva canción: