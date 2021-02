Kurt Cobain podría ser el mejor compositor de nuestra generación, según Dave Grohl

Un día como hoy, el cantante y músico Kurt Cobain estaría cumpliendo 54 años. A pesar de que el artista falleció en 1994, sigue siendo uno de los músicos más recordados y su grupo Nirvana es una de las bandas más famosas de la industria.

Es por ello, que el ex baterista de Nirvana, el fundador y vocalista de Foo Fighters, Dave Grohl, aún sigue recordando a su gran amigo y a la banda que lo catapultó en la fama. Los Foo actualmente están promocionando su décimo álbum “Medicine At Midnight”.

Por lo cual, la agrupación ahora tiene un programa especial en Apple Music llamado “Medicine At Midnight Radio”, donde cada uno de los integrantes de la banda ha conducido un episodio, y el que le tocó a Dave fue bastante nostálgico y emotivo para los fans.

Ya que Grohl no pudo evitar no mencionar a Kurt y Nirvana, asegurando que una de las cosas que más le duele es que el fallecido artista se haya ido.

“En última instancia, uno de los más grandes desamores de mi vida es que Nirvana no esté aquí haciendo música. Ya sea que se llame Nirvana o como algo más”, comentó el baterista.

Dave aseguró que Kurt Cobain tenía un don para esto: “Es uno de los más grandes desamores de mi vida que Kurt no esté todavía aquí para escribir más canciones increíbles, porque es bastante claro que fue bendecido con un don”.

“Creo que es seguro decir que fue el mejor compositor de nuestra generación", aseveró Grohl.

"Estoy muy orgulloso de poder decir que fui su baterista y que toque sus canciones todas las noches”, agregó el líder de los Foo.

Dave reconoce que Cobain era un gran artista. Por lo cual se sigue lamentando que el vocalista de Nirvana ya no siga aquí para seguir creado música/Foto: Indie Hoy

Dave Grohl creó su propia banda por que no quería estar en otra

Después de la trágica muerte de Cobain, Grohl no quería unirse a otra banda como baterista, ya que tenía una fuerte depresión y lo pensó muy bien antes de volver a tocar música.

“No quería necesariamente unirme a otra banda. Estaba de luto y la sola idea de sentarme frente a una batería o tocar música me entristecía mucho”, declaró el músico.

“Fue incluso difícil encender la radio. Lo bloqueé todo por un tiempo, pero toda mi vida había estado grabando canciones por mi cuenta, solo, donde toco todos los instrumentos y lo mantuve en secreto”, confesó.

“Estaba tan inseguro que no quería que nadie lo escuchara, no me gustaban las canciones, no me gustaban las letras y no me gustaba mi voz; pero sentí que era necesario como una especie de ejercicio creativo o de salida”, reveló el cantante.

Tiempo después de la separación de Nirvana por la muerte de Kurt, Dave creó Foo Fighters, quienes actualmente son una de las bandas favoritas de millones. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Dave Grohl sobre Kurt Cobain? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

