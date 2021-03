Kuno Becker será papá a los 43 años

Cómo te hemos informado anteriormente en La Verdad Noticias, hace algunos días el actor Kuno Becker reveló que no tenía muchas intenciones de ser papá, debido a varios sucesos que vivió en su pasado que lo desanimaron.

Pues parece que ahora cambió de opinión, o nos mintió desde el principio, pues el participante de la novela Fuego Ardiente, dio a conocer la noticia en redes sociales sobre su próxima paternidad, y lo feliz que está al respecto.

EL sobrino-nieto de María Felix compartió que recientemente se enteró de esta noticia, por lo que su intención no era mentir, y que pese a lo que dijo hace unos días está muy contento y aun no lo puede creer.

“Con mucha emoción, les quiero decir para que no haya rollos de prensa, que ayer en la noche me enteré de que voy a ser papá”, escribió.

Según el histrión, tenía miedo de “no quererlo”, aunque nunca sería irresponsable de un hijo, sino que a veces en las relaciones se da que falta afecto.

“Sí es tan raro la persona que no quiere a sus hijos que digo: ‘qué tal que yo soy igual’. No sería irresponsable, eso lo sé, pero sí sería como ‘chin, no quiero a este cab..”