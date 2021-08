Kuno Becker presumió en sus redes sociales que se vacunaba contra el COVID-19. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que el actor confesó que había postergado su inmunización sin motivo alguno, lo cual lo tenía sumamente avergonzado. También reveló que el contagio de Paty Navidad influyó en su decisión.

“Les platico algo de lo que no estoy orgulloso y se los voy a contar: había estado posponiendo lo de la vacuna por algún tiempo, por tonto, porque no hay absolutamente una excusa… Creo que hay mucha información de que son mayores los riesgos de no ponérsela que de hacerlo”, declaró el actor de Televisa.

El actor atacó a su colega por las teorías conspirativas que apoyaba y compartía sobre la actual pandemia.

Asimismo, dijo que el hecho de que la actriz se contagiara de COVID-19 en MasterChef Celebrity México fue lo que lo motivó a vacunarse: “Algo en mí cambió y lo que me ayudó a hacerlo en ese momento fue que le diera a Paty Navidad, no sé por qué, pero cuando me enteré de que a la mismísima Paty le dio, dije ‘hoy mismo me la pinch*s pongo’”.

Kuno Becker le desea pronta recuperación

Tras revelar que recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer, el actor le agradeció que su contagio lo motivara a vacunarse y no dudó en desearle una pronta recuperación. Recordemos que la actriz tuvo que ser hospitalizada por complicaciones de la COVID-19.

“Una vez más le deseo una pronta recuperación y que solo sea un susto porque cada vez está peor, pero bueno, me siento mal de que se haya infectado, pero también gracias a esa noticia yo me anime a ponerme la primera dosis. Te deseo lo mejor de corazón mi querida Paty y gracias”, finalizó Kuno Becker.

¿Qué dijo Paty Navidad sobre la COVID-19?

La ex actriz de Televisa perdió sus redes sociales por compartir fake news sobre la pandemia.

La Verdad Noticias te dio a conocer con anterioridad que la actriz Paty Navidad utilizaba sus redes sociales para restarle importancia a la pandemia del coronavirus, asegurando que todo se trataba de un plan de los gobiernos para controlar a la humanidad. Esta situación provocó que recibiera duras críticas, mismas que aumentaron cuando se informó de su contagio.

¿Crees que Paty Navidad cambie su postura sobre la pandemia? Si 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding> No 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding>

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales