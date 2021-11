Kuno Becker reacciona al enterarse que Kunno se llama así por él

Kuno Becker es un famoso actor mexicano que recientemente compartió un video en su cuenta de TikTok donde muestra la reacción que tuvo al enterarse de que el influencer Kunno se llama así en honor a él.

En lo que se puede ver en el video, el actor no pudo evitar hacer caras de sorpresa al escuchar el peculiar relato de Kunno, quien tiene más de 23 millones de seguidores en TikTok.

Hay que destacar que fue en el programa ¿Quién es la máscara? dónde Kunno contó que su mamá eligió ese nombre porque le gustaba mucho el actor mexicano.

La reacción de Kuno Becker

Resulta que el influencer Kunno en dicho programa reveló: "Siempre le gustó Kuno Becker, entonces me dijo '¿sabes qué? ese va a ser tu nombre'... Pero como no quería que se viera la copia, me lo puso con dos enes, entonces es más único, nací con nombre de artista".

Hay que destacar que tras la reacción del apuesto actor en el video que compartió ya suma más de 100 mil reproducciones y muchos de sus seguidores le han comentado que prefieren quedarse con el Kuno "original".

¿Quién es Kunno?

Su nombre real es Guillerno Kunno, tiene 21 años y se dedica a generar contenido en Instagram y TikTok, en esta última red social cuenta con más de 23 millones de seguidores, por lo que es considerado un influencer.

"Hacía cosas en Instagram, pero era personal. Pero cuando hice mi primer TikTok fue una caminata para un video viral en Estados Unidos y llegó a 50 mil likes, lo que para mí en ese tiempo era viral", expresó en el programa Mimí Contigo.

Cabe destacar que el joven ha aprovechado su fama para lanzar algunos sencillos musicales y recientemente fue parte de la tercera temporada del reality show "¿Quién es la máscara", pero duró poco tiempo, ya que el público decidió eliminarlo.

