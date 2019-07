Kuno Becker pondrá punto final a su carrera

Kuno Becker ya sabe cuando pondrá punto final a su carrera.

El actor mexicano Kuno Becker en los últimos días se ha visto envuelto en muchas cuestiones polémicas, ya que siempre se ha caracterizado por ser franco en lo que piensa de las cosas; algo que en ocasiones le ha traído algunos inconvenientes y ahora para generar un poco más de cuestionamientos ya puso fecha para culminar su carrera actoral.

Kuno Becker deja la actuación.

A pesar de tener ya 20 años de carrera en el mundo del espectáculo, parece que tiene claro cuando pondrá punto final a su carrera como actor, esto no significa que dejará de estar metido en el medio; ya que dentro de sus planes está el continuar de lleno su carrera como director y así alejarse de los reflectores de la actuación.

“Tengo una próxima película en Italia, dirigiendo y produciendo porque actuando yo creo que ahí ya murió, actuar me va a costar un poco más de trabajo si no es que ahí lo dejo, casi casi me retiro de la actuación”, dijo Becker en entrevista.

Muchas gracias querido teacher y si estoy agradecido por las 3 nominaciones, y aun mas contigo por hacer mención. Te admiro y agradezco como siempre. GRACIAS �� @AcademiaCineMx — Kuno Becker (@KUNOBP) June 10, 2019

La carrera de Kuno Becker inicio en el mundo de las telenovelas en el año de 1996, en los melodramas “Para Toda la Vida” y “Te Sigo Amando”. Mientras que en el cine tuvo una aparición en 1998 en “La Primera Noche”.

Kuno Becker deja clara su postura respecto a la Marihuana

De manera reciente el actor Kuno Becker de 41 años de edad dijo no estar de acuerdo con el consumo de sustancias prohibidas, esto luego de que Gael García se manifestara a favor del consumo de la marihuana como uso recreativo.

“No estoy de acuerdo con nada ilegal, con nada que mate las neuronas. Estoy a favor de que la marihuana y todas sus propiedades sean y se conviertan en fibras más resistentes que otras, estoy a favor que la marihuana se convierta en comida, estoy a favor de que se convierta en combustible, pero no estoy a favor de las drogas de ningún tipo”, fueron las palabras con las que el actor se expresó con respecto al sensible tema.