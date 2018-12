Luego de confesar que su película "El Día de la Unión" no obtuvo los resultados esperados, el actor Kuno Becker, cansado de los cuestionamientos acerca de su sexualidad, por fin aclara sus preferencias sexuales.

Kuno Becker habla de sus preferencias sexuales (VIDEO)

El actor y productor se burló de los que aseguran que sostiene un romance con el actor porno Marc Dylan.

"Imagínate si fuera bisexual por lo menos, tendría dos oportunidades en el amor, en una de esas, mmm no lo he probado, pero no es lo mío".

Marc Dylan (Actor Porno)

Sin embargo, a Kuno Becker no le preocupan estos rumores, pues no es la primera vez que le inventan cosas sobre su vida privada.

"Yo no entiendo a la gente de closet en este año, o sea está de moda y no pasa nada, tengo muchos amigos gays, pero, ¿Qué es eso?... me han matado, me han casado, me han divorciado y ahora que me digan que soy gay, pues está de moda ¿No?".

