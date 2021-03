Kuno Becker ha decidido no tener hijos por los traumas de su infancia

El actor, escritor y director Kuno Becker ha triunfado de manera profesional en el cine, teatro y televisión.

Hace poco se anunció que el mexicano de 43 años haría su regreso triunfal a las telenovelas de Televisa, para el melodrama “Fuego Ardiente”, donde el actor dará vida al villano del proyecto.

Sin embargo, durante una entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin del programa “Hoy”, donde promocionaba su nueva telenovela, el actor también reveló algo que muy pocas personas conocen de él, y es que Kuno no quiere tener hijos.

Kuno estará de regreso en las telenovelas, y dará vida al villano de "Fuego Ardiente"/Foto: La Voz Arizona

El artista declaró que actualmente se encuentra en una relación amorosa estable, pero que no tiene en sus planes volverse papá; y el motivo principal es que cuando él era niño, nunca tuvo una buena relación con su padre, lo que lo marcó mucho.

“Es tan raro una persona que no quiera a sus hijos, que ¿qué tal si yo soy igual? Yo no sería irresponsable, eso lo sé, pero sí sería como ‘chin… no quiero a este cabr*n’, entonces esa es una razón que digo: ‘¿si me pasa?’”, confesó el actor.

Kuno Becker teme no querer a sus hijos

Debido a que Kuno Becker nunca tuvo una buena relación con su familia, en especial con su progenitor, el actor compara su vida con el personaje del anime de los 70s “Remi”, y tiene miedo de que si algún día tiene un hijo, nunca pueda formar un vínculo emocional con él.

“Sobre todo por la infancia que tuve como de Remi, se me hace que no todo el mundo debería tener hijos. No todo mundo está hecho para tener hijos y de pronto también ¿qué pasa si ese gen del que les valen madres los hijos se hereda?”, explicó el famoso.

Por lo tanto, el actor de la nueva telenovela de Televisa sigue decidido a descartar la paternidad.

“No he encontrado la razón realmente importante para tener un hijo y la única que se acerca a eso es conocer el amor incondicional, que es un poco egoísta, y la segunda que es tratar de encontrar algo que sea mucho más importante que todo”, comentó.

