Kuno Becker explota en entrevista cuando lo cuestionan por su pelea en redes

Cabe destacar que hace unos días el actor y director Kuno Becker, estrenó su película "El día de la unión", donde tuvo todo tipo de criticas desde muy buenas, hasta malas, pero cuando el exconductor de Telehit, Kristoff Raczynski, lanzó un fuerte comentario en redes, el histrión le respondió de manera inmediata donde le dijo que mejor pensara en el suicidio.

Ahora el programa Hoy, le preguntó al mexicano que fue lo que pasó y cual sigue siendo su postura ante la pelea que tuvo en Twitter con el también guionista de origen ruso donde se le vio enojado.

El enojo de Kuno Becker:

"Sabes por que me estás preguntando eso, porque yo quise que me lo preguntes bien, ¿sabes porque no', porque no había suficiente ruido para esta película, y ¿sabes porque? porque la gente que se tenía que dedicar a eso no lo hizo y no voy a decir quien y sabes por qué, por que yo necesitaba que me preguntaras eso, porque yo quise hacerlo y por eso di esa declaración ese es mi fin..

Kuno Becker VS Kristoff Raczynski

Además aseguró que su amistad con el actor Armando Hernández, sigue intacta y la supuesta pelea que tuvo con su colega no pasó a mayores recalcando que todo fue un mal entendido.

Kuno Becker