Kuno Becker es duramente criticado por PARODIAR acoso de Vicente Fernández

Hace unos días, el actor de cine y televisión Kuno Becker decidió compartir en su cuenta de Tik Tok un video donde hacía una supuesta parodia al polémico caso de presunto acoso que cometió el cantante Vicente Fernández, donde se ve cómo el intérprete toca el seno de una joven fanática.

En su videoclip de imitación, Kuno aparece junto a un amigo recreando la supuesta escena, donde el actor representa a don Vicente, y toca sin consentimiento a la persona con la que se está tomando la foto.

Dicha publicación recibió cientos de críticas por parte de los internautas que no estaban de acuerdo en cómo el actor mexicano de 43 años se estaba burlando del momento de acoso y abuso que presuntamente vivió aquella joven.

Sin embargo, Becker no se quedó callado, aclaró que no le molesta que lo hayan criticado por imitar a Vicente Fernádez:

“No, para nada, yo creo que no hay que perder el sentido del humor […] mira, después de lo que me han inventado… ¡imagínate!... me han dicho… me han inventado cualquier cantidad de cosas, entonces yo estoy feliz, yo adoro al público, yo entiendo el juego”, dijo en entrevista para diversos reporteros.

El actor de Televisa aclaró que su video de parodia no fue con mala intención y sólo fue para divertir a sus seguidores: “pues porque si a alguien le parece que no es chistoso, entonces no cumple el objetivo de lo que estoy haciendo en TikTok”.

A Kuno Becker ya no le molestan las críticas

El artista que próximamente estará en la nueva telenovela “Fuego Ardiente”, aseguró que ya está acostumbrado a recibir fuertes críticas de parte del público y otros, así que ya no le afectan como antes.

Kuno ya no se toma a mal las críticas en su contra. El actor ha aprendido a ser más relajado, ya que en más de una ocasión a estado en controversias/Foto: El Intranews

“¿A mí?... no, yo ya la piel la tengo un poco gruesa, a mí las críticas… acuérdense como soy, que no se les olvide, al contrario, a mi me encanta que me critiquen porque eso me hace crecer, me hace ser mejor persona”, declaró Kuno Becker.

¿Consideras que si estuvo mal que Kuno Becker imitara la controversial acción que hizo Vicente Fernández? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

