Kuno Becker cuenta que está saliendo con su novia desde hace 5 años

Es primera vez que Kuno Becker revela alguna información sobre su vida sentimental, en está ocasión, contó que si está en una relación y parece que es muy sólida ya que han estado juntos desde ¡hace 5 años!

Al parecer, contó por accidente sobre su situación amorosa durante una entrevista que le realizaron por el programa matutino “Hoy”. Esto fue lo que dijo:

“Sigo con mi misma administración ahorita, desde hace 5 años con mi vieja…”-

Pero después de darse cuenta de lo que había confesado, completó la frase afirmando que nunca lo había mencionado pero se le había escapado sin querer. Asimismo, agregó que se encuentra muy feliz en está relación.

Kuno Becker aún no revela quién es su novia actual

Kuno Becker no reveló el nombre de su novia.

A pesar de que se le escapó la reciente información, tuvo mucho cuidado en que no revelara también por “error” la identidad de su actual novia. Aprovechando la ocasión, el reportero le preguntó qué opinaba sobre incursionar como padre.

Ante esta pregunta, Kuno Becker reveló que sí lo ha pensado, pero que aún no ha encontrado el momento oportuno y tampoco ha sentido la necesidad de serlo: “¿Sabes por qué me he tardado? Porque no he encontrado la razón realmente importante para tener un hijo”.

Esta forma de pensar también puede que se originó después de tener bastantes relaciones que en el pasado fracasaban ya que sus novias se aprovechaban de él. Conoce más noticias como esta en La Verdad Noticias.

¿Cuántos años tiene Kuno Becker en la actualidad?

Kuno Becker dio voz al personaje animado llamado Rayo McQueen.

El famoso Kunno Becker, actor de telenovelas, teatro y cine, actualmente tiene 44 años ya que nació el 14 de enero de 1979 y ganó mucho reconocimiento por su papel en la serie de películas de fútbol “Goal!”.

Asimismo, él le dio voz al famoso Rayo McQueen en las tres entregas de "Cars" de Disney. Recientemente, el actor estuvo en tendencia después de invitar a Karely Ruiz.

