Kuno Becker ARREMETE en contra de la Navidad, ¿Es el nuevo ‘Grinch’?

El actor mexicano Kuno Becker, famoso por protagonizar la película “Goal!”, generó controversia al responder de manera tajante e impulsiva cuando un reportero le deseo feliz navidad. El actor de teatro, cine y televisión ha estado en el ojo público durante los últimos años por poseer un carácter difícil, principalmente ante los medios de la prensa.

Y es que el 24 y 25 de diciembre son días importantes para la mayoría de las familias mexicanas, ya que es una fecha de celebración y unión familiar. Por el parte de la fe y la religión católica, se celebra el nacimiento de Jesús. Por lo que todo el mes de diciembre es una temporada llena de amor, solidaridad y empatía entre todas y todos, donde muchas casas se iluminan con los arbolitos de navidad y en la nochebuena la gente se reúne para cenar y convivir.

Pero para el actor Kuno Becker de 41 años de edad, el pensar en la celebración de navidad es algo que le incomoda y lo pone de malas, o por lo menos así lo demostró al responderle de forma abrupta a un reportero que le deseó “Feliz Navidad”:

''¿Por qué el 25 (de diciembre) es Navidad? Nadie sabe bien si nació ese día porque no hay autor del libro. ¿Entonces por qué voy a cenar yo el 24, porque dice la mafia? Entonces si la otra mafia dice que hay que cenar puerquito el 2 de febrero, ¿cenamos puerquito? No, yo no, perdón, pero para mí es un día normal'', exclamó Kuno.