Kunno y Bárbara de Regil la rompen en TikTok con tremendo cadereo

Daddy Kunno sigue causando sensación en las redes sociales gracias a 'La Kunno Caminata', una espectacular coreografía al ritmo del tema ‘4K’ de El Alfa, Darell & Noriel, misma que ha sido imitada por miles de personas incluyendo a celebridades del medio del espectáculo como Galilea Montijo, Vadhir Derbez y recientemente Bárbara de Regil.

No se puede negar que Kunno ha logrado convertirse en todo un ícono de las redes sociales en nuestro país y todo ha sido posible gracias al increíble contenido que comparte en su cuenta de TikTok, plataforma donde en poco tiempo pudo superar los 15.4 millones de seguidores.

Es por ello que no sorprende en lo absoluto que el contenido de este popular influencer regiomontano se viralicen en cuestión de segundos y esta ocasión no ha sido la excepción pues su icónica caminata ha sido imitada por una influencer reconocida, estamos hablando de Bárbara de Regil.

Kunno se ha convertido en la sensación del momento en las redes sociales.

Bárbara de Regil realiza La Kunno Caminata

Bárbara de Regil compartió en su cuenta de TikTok un nuevo video donde aparece realizando ‘La Kunno Caminata’, este llamó la atención de todos sus fanáticos y del propio Kunno debido a que la protagonista de Rosario Tijeras realizó un cambio de vestuario que dejó a más de uno con la boca abierta.

El Rey del TikTok no dudó en compartir su reacción al ver a Bárbara de Regil interpretar su famosa caminata y al parecer fue algo que no se esperaba, pues en todo momento se le vio muy emocionado al ver que esta actriz e influencer fitness no había podido evitar caer rendida ante la coreografía más popular de México.

Kunno conquistó TikTok con sus divertidos vídeos.

Una vez más queda demostrado que Kunno es la celebridad más popular del momento, pues así como Bárbara de Regil, miles de personas imitan día a día su caminata, provocando que la fama de este influencer aumente hasta el grado de que se le abran las puertas en Televisa.

¿Te gustó la caminata de Bárbara de Regil? ¿Sigues a Kunno en sus redes sociales?

Fotografías: Instagram