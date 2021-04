El nombre de Papi Kunno se ha convertido en tendencia de las redes sociales y aquí en La Verdad Noticias te diremos por qué razón. Resulta que el famoso influencer de origen regiomontano ha logrado superar los 20 millones de seguidores en su perfil de TikTok.

La noticia no ha pasado desapercibida para los fanáticos de Papi Kunno, quienes a través de las redes sociales le han dedicado un sinfín de emotivos mensajes donde le demuestran todo el cariño que sienten por él, además de felicitarlo por este nueva hazaña, la cual da un nuevo impulso a su carrera como tiktoker.

Kunno superó los 20 millones de seguidores en TikTok.

Además de ser creador de contenido para esta popular plataforma, debes de saber que Kunno Guillermo ha demostrado que tiene otros talentos, pues ha participado como actor en un episodio de ‘Como dice el dicho’ en Televisa y cuenta con una participación especial en ‘El Internado: Las Cumbres’, una nueva serie española para Prime Video.

Pero eso no es todo, Papi Kunno también ha incursionado en el mundo de la música al lanzar en todas las plataformas digitales el tema ‘Tal Vez No’, pero lamentablemente esta no ha sido bien recibida por el público, algo que él ha demostrado que no le importa en lo absoluto.

Kunno celebra nuevo logro en TikTok

Kunno celebró su nuevo logro en TikTok con un delicioso pastel y un emotivo mensaje que compartió en Instagram.

Papi Kunno no dudó en celebrar su nuevo récord de seguidores en TikTok, es por ello que a través de su cuenta de Instagram compartió un par de fotografías donde revela que se compró un delicioso pastel, además de presumir un espectacular outfit que a más de uno dejó fascinado. Esta publicación llegó acompañada de un emotivo mensaje para sus fans.

“¡Somos 20 millones en TikTok! De verdad, gracias por tanto en tan poco tiempo… Sigamos creciendo, amando, siendo felices, deseando lo mejor a todos y recuerden que es esencial siempre ayudar a brillar y no humillar... El Sol sale para todos y como siempre lo he dicho… ¡BRILLANDO MÁS QUE EL SOL!”, escribió ‘El Rey del TikTok’ en Instagram.

Fotografías: Redes Sociales