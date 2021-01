Kunno se lanza como cantante y lo DESTROZAN en redes sociales

Kunno es tema de conversación en las redes sociales gracias al lanzamiento de una nueva canción titulada ‘Tal Vez No’, pero desafortunadamente esta no ha sido del agrado de los cibernautas, quienes no han tenido piedad en convertir al tiktoker en blanco de críticas.

La nueva canción de Kunno fue estrenada el pasado 13 de enero en todas las plataformas digitales y de manera inmediata se volvió viral en todas las redes sociales gracias al increíble apoyo que le dieron sus fanáticos, quienes invitaban al resto de la gente a escuchar ‘Tal Vez No’ a través de distintos hashtags en Twitter.

El audio oficial fue compartido en Youtube y hasta el momento cuenta con 94 mil reproducciones; en la sección de comentarios es posible leer los mensajes con buenos deseos que sus fanáticos le dedicaron a Kunno en esta nueva faceta de su carrera.

Pero la mayoría de los comentarios, tanto en el video de Youtube como en las redes sociales en general, son duras críticas de los internautas para la nueva canción de Kunno, pues ellos aseguran que el influencer no tiene talento y que debería limitarse a realizar videos en TikTok.

La nueva canción de Kunno ha recibido duras críticas en las redes sociales.

Kunno habla de su nueva canción

Kunno acudió al programa ‘Hoy’ para promocionar el sencillo ‘Tal Vez No’, ahí explicó el proceso creativo que hay detrás de su nueva canción y de lo feliz que está por iniciar una nueva faceta como cantante, esto luego de conquistar TikTok con su caminata.

Kunno acudió a 'Hoy' para promocionar su nueva canción.

“Todo empieza una vez en la regadera que yo me imaginé en un concierto y dije: ‘Quiero darle con esto’, y acabamos de estrenar ‘Tal Vez No’, que ya la pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Qué locura, todo cambió de una caminata y ahora la cantada”, declaró Kunno en entrevista para el programa ‘Hoy’.

