Kunno reveló que él ya no es solo un tiktoker sino una verdadera “celebridad”

El influencer Kunno se ha hecho famoso por ser muy polémico y en está ocasión lo volvió a hacer con una declaración que está impactando a sus fans, pues, dijo que ya no es un tiktoker, ahora es toda una celebridad.

En La Verdad Noticias te revelamos que este personaje es muy popular en las redes sociales, pues, en Instagram cuenta ya con 5 millones de seguidores, un número que sigue en incremento.

Anteriormente te contamos que Papi conquistó TikTok con cadereo; sin embargo, ahora te diremos por qué él se ha llamado así mismo “artista”.

Foto:Instagram papikunno

Fue durante una entrevista en el canal de YouTube Alofokeradioshow que el influencer aseguró que ya no era un simple tiktoker, estás fueron sus palabras:

“Yo nunca he visto con ningún otro tiktoker, porque hoy en día ya no me considero tiktoker…”