Kunno revela estar enamorado de Lambda García

Cómo te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, el influencer Kunno ha iniciado su carrera como cantante desde hace varios meses.

Hace unos días estrenó su nuevo sencillo "crush", el cual habla de un amor imposible que vivió el influencer en el pasado.

Tras el estreno de esta pieza el ahora cantante acudió al programa hoy, matutino de Televisa, para dar a conocer todos los pormenores de esta nueva canción.

Fue durante la sección del programa llamada "la nube" que presentaron el nuevo sencillo del creador de la kuno caminata, y fue Lambda García quien dijo que esta canción se trata de un amor imposible.

Por eso en pleno set y en pleno programa en vivo, el tiktok no tuvo problema en decir que su inspiración fue el conductor del programa hoy.

Piden que sea el nuevo conductor

Ya son varias veces que el influencer acude al programa hoy, y si bien todas son invitadas, el propio tiktoker reveló que ya siente que el set es su hogar.

Sus seguidores han comenzado a pedir que se conviertan en el conductor oficial.

Sin embargo, parece que la fila es muy larga aún, pues apenas hace unos días se dio a conocer que Tania Rincón podría ya formar parte del elenco oficial, así que si se abre un puesto probablemente sea para ella.

"¡Qué hermosa me veo! ¿A poco no? Feliz de estar de regreso en casa... (Estoy) súper bien, gracias a Dios, que bueno estar de nuevo en casa. Me encanta verlos", dijo.