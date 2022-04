Kunno responde a acusaciones de que ofreció viaje a cambio de favores sexuales

Kunno ha tomado sus redes sociales para responder a las acusaciones de que le ofreció a un popular usuario de instagram, llamado René Preciado, que lo acompañara a su viaje a Francia a cambio de tener sexo con él,

Debido a las presuntas evidencias que presentó René varios usuarios de las redes sociales comenzaron a enviar comentarios negativos al influencer, así como criticarlo por este tipo de acciones, a lo que él respondió:

“Mi viaje a Paris fue mágico, todo fue positivo, disfruté TODO. Esas dos cosas que dicen, es FALSO”

Fue a través de la plataforma twitter que se difundieron las capturas de pantalla donde se menciona que Kunno le envió mensajes a Réne, mientras que él decidió exponerlo, escribiendo su respuesta a la proposición.

El popular usuario de instagram, Réne Preciado, compartió la respuesta que le dio a Kunno, en su mensaje reta al influencer a decir “que es verdad lo que ha publicado” así como explicar la propuesta que le hizo, escribió:

“Jajaj por qué los anulas crack? Te avergüenza haberme ofrecido llevarme a paris para que te coj4? Ridículo, urgido e interesado”

Este no fue el único escándalo que tuvo Kunno durante su viaje a París, ya que fue detenido por las autoridades policiales del lugar por no respetar la restricción de no hacer TikToks en la emblemática Torre Eiffel.

De acuerdo con la información, Guillermo Kunno, mejor conocido como Kunno o Papi Kunno, actualmente tiene 21 años, nació el 8 de mayo de 2000, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

A través de La Verdad Noticias también te informamos que acusan a Kunno de comprar bots en su cuenta de TikTok.

