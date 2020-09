Kunno regresa a las redes sociales con nuevo baile en TikTok

El día de hoy Kunno dio una gran sorpresa a todos sus fieles fanáticos, pues a través de un nuevo baile en TikTok confirmó su regreso a las redes sociales, noticia que se viralizó en cuestión de minutos gracias a la gran popularidad que posee el influencer regiomontano.

Tras varios días de no compartir nuevo contenido en sus redes sociales, Kunno quiso consentir a sus 14.1 millones de seguidores en TikTok con una nueva coreografía al ritmo de ‘Perfecta’, la nueva colaboración de Luis Fonsi con el reggaetonero Farruko, misma que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Con una playera estampada con la portada del álbum ‘The Dark Side of the Moon’ del grupo británico Pink Floyd, sus extravagantes lentes y sus ya características uñas largas, el influencer de 20 años de edad protagonizó una espectacular coreografía, misma que puedes ver dando click aquí.

Kunno regresa a TikTok con un baile al ritmo de la nueva canción de Luis Fonsi y Farruko.

Kunno anuncia su regreso a las redes sociales

Kunno anunció a través de su cuenta de Instagram que después de haber permanecido alejado de las redes sociales por algunos días, él consideraba que ya era momento de regresar a hacer lo que más le gusta, no sin antes pedir una disculpa por los errores que cometió en el pasado, mismos que le costaron miles de críticas.

“Renací, aunque fue poco tiempo para mi fue suficiente, conecte conmigo, reencontré mi propósito: brillar y ayudar a otros a salir de la oscuridad. Me desvíe, me equivoqué, y aunque se que no muchos me perdonarán ni que estarán de acuerdo con lo que hago, digo y soy, pido perdón, agradezco y sepan que evolucione. Gracias por su incondicional amor y apoyo en todo”, escribió Kunno en Instagram.

Kunno regresa a las redes sociales luego de haberse tomado un breve tiempo para reflexionar sobre sus errores.

La publicación del influencer regiomontano en Instagram ha logrado superar los 451 mil likes en tan solo un día y en la sección de comentarios es posible leer varios mensajes de sus fieles fanáticos, quienes no dudaron en llenarlo de amor y alegrarse de su regreso al mundo virtual.

Fotografías: Instagram