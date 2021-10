Kunno quiere cantar en el Super Bowl y se vuelve el hazmerreír

Sin duda una de las figuras de internet que más fama ha tenido en el último año ha sido Guillermo Kunno, y es que sus controvertidas declaraciones siempre dan de qué hablar, por ejemplo ahora que se reveló que Kunno quiere cantar en el Super Bowl, el tiktoker se volvió el hazmerreír de los internautas.

Y aunque esta revelación no es nueva, fue recientemente que se volvió viral, ya que en una entrevista con Mimí Contigo dijo que su sueño es tocar en el medio tiempo del Super Bowl.

Claro, que todo esto sobre que Kunno quiere cantar en el Super Bowl se ha dado luego que se lanzará como cantante, donde inclusive anunció una colaboración con Vadhir Derbez y Ezio Oliva.

Kunno quiere cantar en el Super Bowl

Si ya era viral por su famosa caminata, ahora que Kunno quiere ser el artista del medio tiempo en el Super Bowl pero se vuelve la burla en internet.

Luego que se dijera que Kunno quiere cantar en el Super Bowl los haters en internet han salido a dejar sus “opiniones” en varias redes sociales, entre los que se pueden leer:

“Pudo ser todo y escogió ser la burla”

“Ternurita”

“¿Superbowl? ¿Neta? No tiene pero ni el 1% de trayectoria de los cantantes que se han presentado en el Superbowl”.

Y aunque seguramente a la “celebridad” de Kunno no le importará lo que opinen sus haters, muchos en internet hicieron ver que algunos artistas que sí han cantado en dicho espectáculo tuvieron que esperar mucho tiempo, para ser invitados.

Otros más no dejaron pasar que “Ni a Madonna en 50 años de carrera se lo ofrecieron hasta el 3012, me imagino que tú, que no cantas, te lo van a ofrecer por ahí del dos mil veinti nunca”

“Dios mío, ese niño con todo respeto se alucina al máximo. Culpable la gente que le aplaude, sigue y peor, que lo admiran” dicen unos cuantos comentarios.

Kunno en ¿Quién es la máscara?

Otra polémica fue cuando se reveló que Kunno formaba parte de ¿Quién es la máscara?.

Respecto a su etapa como cantante, durante la noche del 17 de octubre se reveló que Kunno era uno de los participantes de ¿Quién es la máscara? sorprendiendo a los televidentes de Televisa cuando fue el segundo en ser eliminado.

Y es que se dejó saber que muchos no estuvieron de acuerdo con la invitación al programa por lo que recibió muchas críticas, al igual que cuando se dijo que Kunno quiere cantar en el Super Bowl.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!