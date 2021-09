La noche del día de hoy se está llevando a cabo la edición 2021 de los Premios Billboard de la Música Latina desde el Watsco Center de la Universidad de Miami. Por tal motivo, varios artistas desfilaron por la alfombra roja pero sin duda quien se robó la atención fue el influencer y tiktoker Papi Kunno, quien apareció luciendo un extravagante vestido rosado.

A través de su cuenta de Instagram, el también cantante reveló que había acudido a esta importante entrega de premios luciendo un enorme vestido en color rosa mexicano diseñado por la casa de moda Carolina Herrera. Dicho atuendo fue complementado por una lujosa joyería perteneciente a la marca Versace y un maquillaje bastante llamativo muy a su estilo.

El influencer utilizó un vestido de la marca Carolina Herrera, el cual combinó con joyería de la firma Versace.

La fotografía compartida en su perfil oficial, misma que en menos de 45 minutos superó los 10 mil likes, llegó acompañado de un emotivo mensaje, en el cual le asegura a su mamá que está triunfando al desfilar por la alfombra roja de uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica.

Cibernautas lanzan duras críticas en su contra

Cibernautas aseguran que el look utilizado no favorecía en lo absoluto al tiktoker.

Sin embargo, no todo fue felicidad para el tiktoker mexicano, quien hace casi un año compartió el secreto de su éxito con La Verdad Noticias, pues los cibernautas, principalmente sus detractores, lanzaron duras críticas en su contra, pues según ellos, él solo busca llamar la atención sin importar que caiga en lo ridículo.

“Quiere hacer lo mismo que Billy Borter, pero pues no le llega”, “Ese wey no se cansa de hacer el ridículo”, “Dios, ¿quién le dijo que se ve bien?”, “Está bien incluir a la comunidad LGBT+ en los eventos, pero ¿no hay otros representantes más dignos?” y “Pobre, él cree que se ve a la moda pero no es así” son algunas de las críticas que recibió en las redes sociales.

¿Por qué es famoso Kunno?

El regiomontano es considerado uno de los tiktokers más importantes de México.

Kunno cobró fama a principios del 2020 cuando el video de su caminata se volvió viral en TikTok. De igual forma cautivó al público con su carisma y extravagancia, pero también se ha visto involucrado en varios escándalos, uno de los más conocidos es que cobró $1200 pesos por enviarle un saludo a sus fans. Hoy en día es modelo, actor y también cantante.

¿Te gustó el look de Kunno en los Premios Billboard de la Música Latina 2021? Si 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding> No 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding>

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales