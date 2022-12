Kunno llega a la ONU

El influencer regiomontano presumió su asistencia a este evento en sus redes sociales.

Kunno se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que se diera a conocer su participación en la quinta reunión anual de la Cumbre de Liderazgo Hispano organizado por la ONU que se llevó a cabo recientemente desde la ciudad de Nueva York.

Asimismo, el influencer regiomontano de 22 años hizo acto de presencia junto a otras importantes celebridades en el Gotham Hall para asistir a la We Are All Human Gala 2022, un evento benéfico organizado por las asociaciones The Hispanic Star y We Are All Human.

Fans celebraron la asistencia del influencer a la Cumbre de Liderazgo Hispano.

Tal y como se esperaba, el también modelo y cantante demostró nuevamente que tiene un buen gusto por la moda al lucir sostificados atuendos que lo hacían ver mejor que nunca y que fueron halagos por sus “Brillos”, apodo con el que se le conoce a su séquito de fans.

Kunno brinda por la comunidad latina

Let's have a toast for that kid who had big dreams, he dreamt with help others to love themselves and don't be afraid to be who they are and now he is almost there. So proud of you Kunno ❤ pic.twitter.com/ooEV0KW6XD — |✨���������� ��������������™✨| (@SandyPD_kbf) December 9, 2022

A través de sus historias de Instagram, Kunno, quien hizo su debut triunfal en Fornite a mediados de octubre pasado, tuvo la oportunidad de pasar al escenario de la We Are All Human Gala 2022 y dedicar un emotivo mensaje de aliento sobre el empoderamiento latino y la importancia del respeto a todos los presentes.

Finalmente, el influencer pidió hacer un brindis por la comunidad latina y su progreso. Cabe destacar que al evento también asistió Ana de la Reguera, Leon Leiden y Poncho Herrera, este último presentó una ponencia titulada ‘Progreso y Orgullo’ en la Cumbre de Liderazgo Hispano mientras que su legado artístico fue reconocido por We Are All Human.

Te puede interesar: Kunno, el tiktoker que quiere cantar en el Super Bowl ahora que es celebridad

¿Por qué es famoso Kunno?

Pese a las críticas y polémicas, el influencer goza de gran popularidad en las redes sociales.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Papi Kunno es un influencer, modelo y cantante nacido en Monterrey, Nuevo León que saltó a la fama por compartir videos en TikTok y hoy en día goza de gran popularidad en las redes sociales gracias a su carisma.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales