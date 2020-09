Kunno le manda un recadito a los haters en TikTok ¡Eso mamona!

Papi Kunno se convirtió en tendencia de las redes sociales luego de que se viralizara uno de los últimos vídeos que compartió en su cuenta de TikTok, en el cual le responde a todos sus haters de una manera tan espectacular que nos demuestra que él no está dispuesto a dejarse de nadie.

No se puede negar que Papi Kunno se ha convertido en una de las celebridades más populares del momento en nuestro país y todo gracias al carisma y actitud que derrocha en las redes sociales, sobretodo en TikTok, plataforma donde en poco tiempo logró superar los 15 millones de seguidores.

El nombre de este popular influencer regiomontano siempre ocupa los primeros lugares de las tendencias del Internet y a pensar de que en varias ocasiones ha sido duramente criticado por sus haters, él siempre sabe responderle de una manera que sin duda los deja bien callados.

Kunno le responde a los haters en TikTok

Kunno compartió en su cuenta de TikTok un nuevo vídeo, el cual puedes ver dando click aquí, para mandar un contundente mensaje a todos aquellos que lo critican, eso sí, sin dejar de lucir fabuloso, un estilo al que nos ha acostumbrado y que logra fascinar a más de uno.

Kunno le manda un recadito a los haters vía TikTok.

“Con tu crítica no pago renta, con tu crítica no pago ropa, con tu crítica no voy al salón, con tu crítica no me hago las uñas, con tu crítica no voy al mall, con tu crítica yo no hago nada… Así que deja de criticarme ¡Maldita frustrada!”, mencionó Kunno en su vídeo para TikTok.

Daddy Kunno, quien cobró fama gracias a su espectacular coreografía, logró superar los 572 mil likes en menos de 24 horas y en la sección de comentarios es posible leer mensajes de apoyos que sus fans le han dedicado con mucho cariño.

¿Sigues a Kunno en sus redes sociales? ¿Te gusta el contenido que comparte en TikTok? Deja tu respuesta en los comentarios.

Fotografías: Instagram