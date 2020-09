Kunno impacta a sus fans con un nuevo y extravagante look

Los fieles fanáticos de Papi Kunno han querido recordar los mejores momentos del influencer en TikTok y uno de ellos fue cuando lució un nuevo y extravagante look que lo hacía ver más diva que nunca y que sin duda alguna dejó a más de un cibernauta con la boca abierta.

En el clip se puede apreciar a Papi Kunno lucir su cabello corto en tonos color tornasol al puro estilo Opal Hair, quién en ese entonces decidió dejarse el fleco largo para presumir su nuevo look en los videos que compartiría más adelante en su cuenta oficial de TikTok, la plataforma que lo llevó a la cima del éxito.

No se puede negar que en ese tiempo el influencer regiomontano de 20 años de edad causó gran furor entre sus fieles fanáticos, quienes no dejaron de halagar el extravagante estilo de su nuevo look y el cual combinaba a la perfección con la actitud que derrochaba en sus videos para TikTok.

¿Qué paso con Papi Kunno?

Hace algunos días te dimos a conocer que Papi Kunno anunció su retiro de las redes sociales por un tiempo indefinido, esto a causa de las múltiples críticas que recibió por parte de los cibernautas, quienes no estaban de acuerdo con los constantes escándalos en los que se vio involucrado y la actitud que tomaba al ser cuestionado sobre ellos.

Kunno anunció que se alejaría por un tiempo de las redes sociales.

La noticia causó gran tristeza entre sus millones de fanáticos, quienes lamentan su decisión pero la respetan, pues en palabras del famoso influencer, las críticas lograron destruir su autoestima y ahora no se siente a gusto consigo mismo, es por ello que pidió a sus fans paciencia, pues solo regresará a las redes sociales hasta que la situación mejore.

Fans de Kunno esperan con ansias su regreso a Tiktok.

¿Te consideras fan de Kunno? ¿Consideras que fue correcta su decisión de retirarse de las redes sociales? Deja tu respuesta en la sección de comentarios.

Fotografías: Instagram