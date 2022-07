Kunno fue despreciado por fanáticos en el Carnaval de Veracruz

Kunno fue insultado y agredido en el Carnaval de Veracruz.

Por medio de una transmisión en vivo, el influencer Kunno dio a conocer que fue “despreciado” en el Carnaval de Veracruz, donde además lo corrieron con groserías.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que Kunno acudió al Carnaval de Veracruz para apoyar a su amiga Yeri Mua, quién se coronó como la reina.

Sin embargo, Kunno reveló que terminó siendo víctima de agresiones e insultos durante el Carnaval y en una taquería en la misma entidad.

Kunno fue agredido en el Carnaval de Veracruz

Kunno revela que fue agredido en Veracruz.

El influencer narró que formó parte de uno de los carros alegóricos que recorrieron el Carnaval de Veracruz, mismo que disgustó a diversos los asistentes, quienes le hicieron señas obscenas y le gritaron groserías.

“En el público recibí muchos insultos y agresiones…sí hubieron varias personas que me pitaron el dedo, que me gritaban pu... que me gritaban j...y yo la neta no me lo aguanté” reveló.

Kunno reveló que respondió dichos insultos, pues se dijo cansado de ser agredido y esto generó que sus detractores se molestarán más.

De igual forma el influencer reveló que acudió a una taquería en compañía de Sol León y una vez más terminó siendo víctima de insultos, al parecer porque se negó a tomarse unas fotografías, debido a que estaba comiendo.

“Se nos acercaban y nos gritaban insultos, en unos tacos en Veracruz, que solamente nosotros queríamos cenar” dijo.

Te puede interesar: Kunno reveló que él ya no es solo un tiktoker sino una verdadera “celebridad”

¿Quién es el Kunno?

Kunno se hizo conocido gracias a su cuenta de TikTok.

El tiktoker Kunno se volvió viral por sus videos llamados “Kunno caminata” que lo llevaron a alcanzar la fama a nivel internacional.

Ha formado parte de diversos programas de televisión e incluso participó en una pasarela de la semana de la moda en Nueva York.

Además Kunno ha incursionado en el mundo de la música y como consecuencia de las duras críticas que ha enfrentado ha decidido no quedarse callado.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!